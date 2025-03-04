台積電宣布加碼投資1000億 川普：在美設廠沒關稅

川普總統和台積電董事長暨總裁魏哲家(中)，3日在白宮共同宣布，台積電將對美再投資至少1000億元，用於興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠等設施。右為商務部長盧特尼克。(路透)

在美國總統川普 的見證下，台積電 董事長魏哲家3日在白宮宣布，台積電增加投資 1000億美元，不但規畫建造3座晶圓廠，還會在美國設立研發中心；川普表示，在美國製造晶片，就不會有關稅。

再建5廠 設立研發中心

川普3日在白宮與魏哲家見面，白宮下午舉行記者會公布台積電最新的投資計畫。

川普指出，台積電將投資美國至少1000億美元，建立半導體製造設施，多數集中在亞利桑納州(Arizona)；川普說，他希望最強大的晶片在美國製造，這項投資案也將占台積電晶片製造很重的比例。

川普說，台積電1000億美元的投資將投入建造5座半導體相關的工廠，並在美國創造成千上萬的工作機會；川普指出，估計創造2萬至2.5萬份工作機會，但預期未來規模會愈來愈大。

總額1650億 美史上規模最大

魏哲家說，台積電在原來的650億美元投資外，將再投資1000億美元；除了原先承諾的3座晶圓廠，台積電擬再建造3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1座研發中心。

魏哲家說，這讓台積電在美國的投資總額達到1650億美元；魏哲家說，台積電將在美國生產晶片，協助人工智慧(AI)和智慧手機的製程。

川：若台出事 美就有很大影響力

媒體記者問川普，如果中國決定孤立或拿下台灣，這項投資案可不可能極小化美國對晶片(需求)的衝擊？

川普表示，(中國大陸拿下台灣)那會是個毀滅性的事情，無法說是否極小化衝擊，但至少讓美國在這個非常重要的產業上，有一席之地。

「我們在美國就會有相當大部分(晶片製造)。」川普說，所以如果台灣發生事情，「美國就可有很大的影響力。」

台積電也發新聞稿指出，這項擴大投資專案是美國史上規模最大的單項外國直接投資案(single foreign direct investment)；台積電預期為人工智慧(AI)和其他前瞻應用創造數千億美元的半導體價值。

為美創造數萬工作機會

新聞稿指出，這項投資案也預計在未來4年創造約4萬個營建工作機會，並在先進晶片製造和研發領域創造數以萬計高薪且高科技的工作機會；預計未來10年，這項投資還將推動亞利桑納州和美國各地超過2000億美元的間接經濟產出。

台積電表示，台積電位於亞利桑納州的晶圓廠將在美國境內半導體製造上扮演至關重要的角色，將強化國家經濟競爭力，以及美國未來10年在5G/6G和AI時代的領導地位。

川普表示，美國現階段在晶片市場中無足輕重，但在這項投資案之後，美國可以取得近40%的市場；川普說，只要在美國製造就沒有關稅，這也是為什麼魏哲家選擇到美國生產製造

中華民國駐美代表處表示，近年來台灣對美投資已占台灣總體對外投資超過40%，台灣政府樂見台積電等企業持續擴大對美投資，進一步深化雙方供應鏈合作，也使彼此實質經貿關係更為密切。