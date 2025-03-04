新聞評論／台積擴大投資 川普「不見得」認為台灣交保護費

川普總統3日表示，晶片如果不在美國生產，就會被課以高額關稅，而且稅率只會繼續往上升。他稱讚台積電是超前部署。（美聯社）

川普 總統上台之後，外交從原來的價值同盟轉向交易同盟，包括日本首相石破茂日前宣布投資 美國1兆美元，印度總理莫迪也宣布將擴大進口美國能源，台積電 3日也宣布增加對美投資1000億，印太聯盟成員紛紛對川普政府上繳「規費」，顯示川普上任一個多月的威嚇收到效果。

台灣位於印太暴風眼，自然也得跟進繳交好保護費，包括政府宣布增加國防預算達GDP3%，但川普近來提到台灣，三句不離晶片和半導體，並一再不實的稱台灣竊取美國的半導體業和工作機會。

台灣多年扶植，好不容易堆出一座護國神山，這道矽盾，若是堅不鬆手，就是關稅壓頂；川普和商務部長盧特尼克在記者會說了大白話，台積電如果不來美國，就等著受苦。台美關係弄不好，烏克蘭正是前車之鑑。

台積電總裁魏哲家曾多次信心十足的說，要台積電高階技術輪出，門都沒有。但這股豪情在川普政府威逼之下，魏哲家宣布加碼對美投資1000億美元，給足川普面子；川普誇口說，美國將取得近40%的晶片市場，肥肉到口，但川普對防衛台灣，始終未曾鬆口。

先前媒體問川普是否在任內保證中國不會侵台，川普不回答；3日被媒體問及如果中國孤立或拿下台灣，台積電的擴大投資案是否降低美國受創的程度？川普欲言又止，第一時間沒想到平時的標準答案：美國不會讓這樣的情況發生，而是回答曖昧，說這是大災難，稱如果台灣出事，美國也會有很大的影響力。仍沒給出對台灣的安全保證。

至於所謂的「影響力」是指美國在兩岸發生衝突時仍握有籌碼、仍可影響結果，還是指美國得以在台灣晶片供應鏈淪陷後，仍保有實力？答案恐怕不是那麼好猜。

但看在川普眼裡，這是台灣上繳保護費嗎？可不見得。對川普來說，這是台積電識時務者為俊傑，懂得順應時勢，未必與台灣有什麼關係。