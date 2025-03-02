我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

財長貝森特：墨西哥將跟進美國 對中國收相同關稅

記者黃國樑、編繹黃淑玲／綜合報導
財政部長貝森特。(路透)
財政部長貝森特。(路透)

財政部長貝森特(Scott Bessent)2月28日表示，墨西哥已打算跟進美國，對中國徵收與美國相同的關稅，他稱此舉「很有意思」，加拿大也該跟進。

路透報導稱，墨西哥高級官員本周與川普內閣成員會面進行貿易談判。川普總統提出的對墨西哥和加拿大進口產品徵收的25%關稅將於3月4日生效，同時對中國進口產品徵收10%的額外關稅。

據彭博資訊日前報導，商務部長盧特尼克曾在2月20日在華府會晤墨西哥代表團時，認為墨國應對中國進口商品徵收關稅，以換取免除被美國對墨國輸美商品全面課徵關稅。貝森特如今釋出的訊息似乎顯示，盧特尼克對墨西哥的施壓似乎已經奏效。

路透報導，加拿大與墨西哥官員在華府各地奔走，尋求向總統川普政府表明，他們在加強美國邊界安全上取得進展，以遏阻危險的鴉片類止痛劑芬太尼(fentanyl)流入。

貝森特2月28日接受彭博電視訪談時說：「墨西哥政府提議可能要配合我們美國對中國的關稅，我認為相當有意思。」他接著表示，「我想加拿大如果也跟進，會是良好表態。某種程度上，我們能擁有『北美堡壘』來抵禦中國進口品的洪流」。

貝森特並沒有詳述墨西哥提議的配合到什麼程度，美國對中國進口商品目前的關稅措施是川普2月4日宣布的加徵10%，不過根據川普上周四的社群媒體貼文，4日起要再追加一倍到20%。

消息人士向彭博新聞透露，墨西哥可能對中國加徵關稅的品項主要針對汽車和汽車零組件，其他的成品也可能納入。加拿大則是已經對中國的電動車、鋼鐵和鋁加徵關稅，很大程度就是為了與美國政策保持一致。

路透報導稱，墨西哥和加拿大政府沒有立即回應置評請求。

中國商務部、外交部2月28日已對美國加徵10%關稅表達堅決反對，指希望美方不要一錯再錯，如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。中國駐華盛頓大使館稱，美國此舉必將影響和破壞雙方未來的禁毒合作。

墨西哥 關稅 加拿大

上一則

製造過程橫跨美加墨 汽車零件恐遭多重課稅

下一則

密蘇里參議員提案 舉報無證客有1000元獎金

延伸閱讀

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係
川普下令調查進口木材 研擬再祭25%關稅重拳

川普下令調查進口木材 研擬再祭25%關稅重拳
美墨邊境被逮無證客 降至25年來新低

美墨邊境被逮無證客 降至25年來新低
賴清德兩岸政策 走入澤倫斯基模式？

賴清德兩岸政策 走入澤倫斯基模式？

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普當著媒體面互斥，成為白宮空前奇觀。(歐新社)

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

2025-02-28 22:45
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞