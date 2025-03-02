財長貝森特：墨西哥將跟進美國 對中國收相同關稅

財政部長貝森特。(路透)

財政部長貝森特(Scott Bessent)2月28日表示，墨西哥 已打算跟進美國，對中國徵收與美國相同的關稅 ，他稱此舉「很有意思」，加拿大 也該跟進。

路透報導稱，墨西哥高級官員本周與川普內閣成員會面進行貿易談判。川普總統提出的對墨西哥和加拿大進口產品徵收的25%關稅將於3月4日生效，同時對中國進口產品徵收10%的額外關稅。

據彭博資訊日前報導，商務部長盧特尼克曾在2月20日在華府會晤墨西哥代表團時，認為墨國應對中國進口商品徵收關稅，以換取免除被美國對墨國輸美商品全面課徵關稅。貝森特如今釋出的訊息似乎顯示，盧特尼克對墨西哥的施壓似乎已經奏效。

路透報導，加拿大與墨西哥官員在華府各地奔走，尋求向總統川普政府表明，他們在加強美國邊界安全上取得進展，以遏阻危險的鴉片類止痛劑芬太尼(fentanyl)流入。

貝森特2月28日接受彭博電視訪談時說：「墨西哥政府提議可能要配合我們美國對中國的關稅，我認為相當有意思。」他接著表示，「我想加拿大如果也跟進，會是良好表態。某種程度上，我們能擁有『北美堡壘』來抵禦中國進口品的洪流」。

貝森特並沒有詳述墨西哥提議的配合到什麼程度，美國對中國進口商品目前的關稅措施是川普2月4日宣布的加徵10%，不過根據川普上周四的社群媒體貼文，4日起要再追加一倍到20%。

消息人士向彭博新聞透露，墨西哥可能對中國加徵關稅的品項主要針對汽車和汽車零組件，其他的成品也可能納入。加拿大則是已經對中國的電動車、鋼鐵和鋁加徵關稅，很大程度就是為了與美國政策保持一致。

路透報導稱，墨西哥和加拿大政府沒有立即回應置評請求。

中國商務部、外交部2月28日已對美國加徵10%關稅表達堅決反對，指希望美方不要一錯再錯，如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。中國駐華盛頓大使館稱，美國此舉必將影響和破壞雙方未來的禁毒合作。