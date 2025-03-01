BIS局長被提名人：憂台積電晶片流向華為 確保強力執法

美國商務部擔心輝達的高端晶片輾轉流入華為手中，圖為輝達商標。(路透)

川普總統提名負責監督美國出口政策的商務部 工業與安全局(BIS)局長人選凱斯勒(Jeffrey Kessler)2月27日說，有關台積電 生產數十萬顆晶片 流向中國華為的報導令人極為擔憂。

凱斯勒在聯邦參院銀行委員會人事聽證會，被問到違法運送晶片的報導時表示，「確保我們擁有強力的執法機制很重要」；該局應運用其所有執法及懲處權限。

商務部已將華為列入貿易黑名單。路透請台積電對凱斯勒前述說法置評，台積電尚未回應。台積電2月26日曾聲明，該公司很守法，自2020年9月中旬起，就沒再出貨給華為。

另外，1月甫卸任的拜登政府商務部助理部長艾克塞羅德(Matthew S. Axelrod)同日也說，該部未來幾月內很可能對違法向中國等國客戶出口科技產品的公司祭出重罰。

艾克塞羅德任內就違反美國對中國、俄羅斯與伊朗出口管制的公司，推動祭出更嚴厲處罰。他說，「我們原希望若干重大調查能在去年結案，但現在看來要到今年才能解決」，預料川普政府會更大力落實出口管制。

艾克塞羅德不願詳述卸任前正調查哪幾家公司。但據前年公開的調查，涉及加州的晶片設備製造商「應用材料」(Applied Materials)，當時商務部和司法部正調查該公司，懷疑其可能規避對中國中芯國際的出口限制。

另一項調查涉及加州晶片設計公司「益華電腦」(Cadence Design Systems)。據其自己揭露的資訊，2021年該公司收到商務部行政傳票，要求提供與中國某些客戶有關紀錄。前年司法部再發出一張傳票。路透報導說，應用材料、益華電腦、商務部及司法部均未立即回應置評請求。