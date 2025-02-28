美俄談判排除烏…學者：川普想與中國交易 台處境嚴峻

觀察家擔憂，川普與中國進行交易談判時，可能讓台灣處於更脆弱境地，使未來四年台海局勢更不穩定和充滿變數。圖為川普(右)與中國國家主席習近平(左)2017年11月在北京會晤。(路透)

川普 26日被問到中國是否「絕不會」在他任內對台動武，川普拒絕對此作任何承諾，還強調美國希望吸引中國投資並與中國保持良好關係。一些觀察家擔憂，川普與中國進行交易談判時，可能讓台灣處於更脆弱境地，使未來四年台海局勢更不穩定和充滿變數。

美國之音報導，美國外交關係協會研究員石可為(David Sacks, 又譯大衛．薩克斯)發表文章指出，川普想和中國達成大範圍經濟交易，不免讓人好奇中國想得到什麼回報。

石可為說，「川普以往關於台灣的一些言論，包括指責台灣竊取美國半導體製造產業、懷疑美國是否應該甚至有沒有能力防衛台灣，可能導致中國領導人做出結論說，川普關心貿易要遠多於台灣」。

他說，若是如此，中國國家主席習近平 可能對貿易做出讓步，以換取某些關於台灣的東西。

石可為表示，「美國直接與俄羅斯談判烏克蘭 戰爭，談判桌上沒烏克蘭一席之地，習近平看到，可能作為直接與川普談判台灣議題的先例」。

石可為認為，台灣處境特別嚴峻，因為「台灣無法單獨威懾中國，也沒有任何國家願意或能夠承擔美國傳統上在台灣防衛中扮演的角色」。

他認為，在川普難以預測的情況下，台灣處境非常脆弱，「未來四年可能成為數十年來台海局勢最動盪的時期」。

全球台灣研究中心副主任鄭哲軒對美國之音說，川普政府上任以來，最高領導人發出的信號與執行政策的官員不一致，因此其具體對台政策還是不明確，需要時間繼續觀察。

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