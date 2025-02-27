我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

新聞評論／川普逼烏讓出礦產 台灣能否保住神山？

華盛頓記者陳熙文

繼2月24日美國在聯合國針對俄烏戰爭大轉向、與俄國和中國站在同一立場後，川普總統預計明天與烏克蘭總統澤倫斯基簽下礦產協議，烏克蘭一僅要讓出珍貴礦產以換取美國支持，接下來還可能由美俄主導停戰協議，恐將決定烏克蘭未來的命運。

烏克蘭任人宰割的現況，讓人想起1939年的「慕尼黑協議」及1945年的雅爾達密約；也讓人想起越戰尾聲，南越被排除在北越與美國之間的談判，弱勢的一方不但未能上桌，還成為強權的菜單。

川普的轉向，徹底翻轉前總統拜登以美國為首、以民主價值為號召的國際同盟，藉此圍堵俄國和中國，分別在歐洲和印太地區形成兩極對立；川普則自詡高明的談判大師，轉向前朝政府的對手，棄友邦於不顧，美國傳統的友邦加拿大、歐洲國家，當然也包括台灣，皆顯手足無措，倉促應變。

川普近期對俄國普亭釋出令人意外的善意，不僅言談上對普亭討好，更為俄國入侵烏克蘭卸責，還把停戰的責任導向烏克蘭，批澤倫斯基是獨裁者。

川普對中國國家主席習近平的手法也如出一轍，近來已多次重申他與習近平的關係良好，讓人不得不擔心，台灣是否也可能成為美中談判的籌碼，所以近日所謂「今日烏克蘭，明日台灣」、「今日澤倫斯基，明日賴清德」之說，又再流傳。

過去八年，台灣可能自認在美中矛盾之間得利，更順應拜登的民主同盟，建構出在美中台三角當中的舒適圈。但在川普上台轉向後，民進黨政府必然感受極大的危機感。

面對川普政府的威逼，民進黨政府過去大談特談的「四大支柱」儼然失效，近來傳出台灣願意採購逾150億美元的軍售，乃至於賴清德總統日前宣布將調整國防預算目標至GDP3%以上，無不是為了迎合川普曾說過的：台灣應向美國支付防衛費用。

然而，從烏克蘭眼前的發展來看，光是支付保護費是不夠的；在川普「在商言商」的認知中，弱國不但要上繳保護費，還要讓美國得利，美烏之間預計要簽署的礦產協議即是血淋淋的例子。

北京方面近期拿「美積電」大做文章，或有讓台美合作見光死之嫌，但也有幾分真實，透露出台灣的委屈求全，護國神山的矽盾還能抵擋川普政府多久，令人焦慮。台灣可能面臨抉擇，若未來必須讓利，能讓到哪裡？台灣又該如何拿捏分寸，才不至於淪做烏克蘭？

美烏之間預計在周五簽署礦產協議，烏克蘭無疑是台灣的前車之鑑，台灣能否重新找到自己的定位，將是民進黨政府在美中台這盤大棋中的關鍵挑戰。

烏克蘭 川普 俄國

上一則

川普政府要求聯邦機構 3/13前提交大規模裁員計畫

下一則

美烏礦產協議框架曝光 澤倫斯基欣慰：烏未被視為貸方

延伸閱讀

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去
憂川普拿台去談判 眾院抗中議員：台刪軍費辯論易釋錯誤訊息

憂川普拿台去談判 眾院抗中議員：台刪軍費辯論易釋錯誤訊息
川普證實澤倫斯基2/28訪華府 商討礦物協議

川普證實澤倫斯基2/28訪華府 商討礦物協議
川普拒提供烏克蘭安全保障 稱應由歐洲承擔

川普拒提供烏克蘭安全保障 稱應由歐洲承擔

熱門新聞

川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32
川普貼文說他暫時用老布希總統用過的C&O書桌，原來的堅毅桌送去整理。（取自TruthSocial）

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

2025-02-20 21:14
記者在川普與馬克宏尷尬的握手後發現了川普手上的瘀青。美聯社

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

2025-02-25 15:17

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？