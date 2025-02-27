新聞評論／川普逼烏讓出礦產 台灣能否保住神山？

繼2月24日美國在聯合國針對俄烏戰爭大轉向、與俄國 和中國站在同一立場後，川普 總統預計明天與烏克蘭 總統澤倫斯基簽下礦產協議，烏克蘭一僅要讓出珍貴礦產以換取美國支持，接下來還可能由美俄主導停戰協議，恐將決定烏克蘭未來的命運。

烏克蘭任人宰割的現況，讓人想起1939年的「慕尼黑協議」及1945年的雅爾達密約；也讓人想起越戰尾聲，南越被排除在北越與美國之間的談判，弱勢的一方不但未能上桌，還成為強權的菜單。

川普的轉向，徹底翻轉前總統拜登以美國為首、以民主價值為號召的國際同盟，藉此圍堵俄國和中國，分別在歐洲和印太地區形成兩極對立；川普則自詡高明的談判大師，轉向前朝政府的對手，棄友邦於不顧，美國傳統的友邦加拿大、歐洲國家，當然也包括台灣，皆顯手足無措，倉促應變。

川普近期對俄國普亭釋出令人意外的善意，不僅言談上對普亭討好，更為俄國入侵烏克蘭卸責，還把停戰的責任導向烏克蘭，批澤倫斯基是獨裁者。

川普對中國國家主席習近平的手法也如出一轍，近來已多次重申他與習近平的關係良好，讓人不得不擔心，台灣是否也可能成為美中談判的籌碼，所以近日所謂「今日烏克蘭，明日台灣」、「今日澤倫斯基，明日賴清德」之說，又再流傳。

過去八年，台灣可能自認在美中矛盾之間得利，更順應拜登的民主同盟，建構出在美中台三角當中的舒適圈。但在川普上台轉向後，民進黨政府必然感受極大的危機感。

面對川普政府的威逼，民進黨政府過去大談特談的「四大支柱」儼然失效，近來傳出台灣願意採購逾150億美元的軍售，乃至於賴清德總統日前宣布將調整國防預算目標至GDP3%以上，無不是為了迎合川普曾說過的：台灣應向美國支付防衛費用。

然而，從烏克蘭眼前的發展來看，光是支付保護費是不夠的；在川普「在商言商」的認知中，弱國不但要上繳保護費，還要讓美國得利，美烏之間預計要簽署的礦產協議即是血淋淋的例子。

北京方面近期拿「美積電」大做文章，或有讓台美合作見光死之嫌，但也有幾分真實，透露出台灣的委屈求全，護國神山的矽盾還能抵擋川普政府多久，令人焦慮。台灣可能面臨抉擇，若未來必須讓利，能讓到哪裡？台灣又該如何拿捏分寸，才不至於淪做烏克蘭？

美烏之間預計在周五簽署礦產協議，烏克蘭無疑是台灣的前車之鑑，台灣能否重新找到自己的定位，將是民進黨政府在美中台這盤大棋中的關鍵挑戰。