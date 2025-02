認定為伊朗採購無人機等零件 美國制裁六家中、港公司

圖為伊朗產製的無人機。(美聯社)

據美國財政部 網站發布訊息,美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)將矛頭對準了六家總部位於香港和中華人民共和國的實體,這些實體代表被 OFAC 認定的伊朗 公司 Pishtazan Kavosh Gostar Boshra(PKGB)及其子公司 Narin Sepehr Mobin Isatis(NSMI)採購無人機 (UAV)零件。

被新列入名單的公司有5家登記地址在香港,分別為DDC Develop Industry Hong Kong Limited、鼎泰實業科技有限公司(Dingtai Industrial Technology Co Limited)、香港天樂國際有限公司(Hong Kong Tianle International Co Limited)、永宏安貿易有限公司(Yonghongan Trade Limited),以及Jp Oriental International Holdings Limited。另一家為登記在深圳的Shenzhen Zhiyu International Trade Co Ltd。

美國財政部指控這些實體作為人頭公司運作,為伊朗前述兩家公司提供關鍵零件的購買和運輸便利,而這兩家公司是伊朗無人機和彈道飛彈計畫的主要供應商。此前,外國資產管制辦公室曾於2024年2月指定了一個總部位於香港的公司網絡,這些公司代表伊朗政府採購西方敏感材料和技術,用於伊朗的無人機和導彈計劃。

美國財政部長斯科特貝森特表示,「伊朗繼續嘗試通過新的幌子公司和第三國供應商尋找新的方式採購其無人機武器計劃所需的關鍵部件。」他說,「財政部將繼續致力於阻止伊朗向其恐怖主義代理人和其他破壞穩定的行為者運送致命武器的計劃。」

財政部稱該行動是根據一項針對大規模殺傷性武器 (WMD) 及其運載工具的擴散者的行政命令而採取行動的。此次行動以2019年8月28日和2024年2月2日的行動為基礎,針對伊朗人民軍政府的秘密採購網絡,該網絡有利於伊朗的無人機和彈道飛彈生產。

路透社報導稱,中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示,中國和伊朗的合作「合理、合法」。他說,「中方始終堅決反對美方實施的非法單邊制裁,將堅定維護中國企業和公民的合法權益。」

報導稱,美國此前在星期一已對伊朗石油工業實施了新一輪制裁,而石油工業是伊朗伊斯蘭共和國的主要收入來源。

美國財政部稱,上述被指定的公司或人員在美國境內或由美國人持有或控制的所有財產和財產權益均將被凍結,並必須向 OFAC 報告。 此外,任何由一名或多名被封鎖名單上的公司直接或間接、單獨或合計擁有 50% 或以上的實體也將被封鎖。除非獲得 OFAC 頒發的一般或特定許可或豁免,否則美國制裁一般禁止美國個人或在美國境內(或過境)進行的所有涉及指定或其他被封鎖人員的任何財產或財產權益的交易。