川普2.0關稅大棒揮向全球 台學者：背後目標仍瞄準中國

北威論壇25日舉辦主題論壇「川普關稅2.0」，與談者（左到右）中經院區域發展研究中心主任劉大年、台灣大學國企系副教授盧信昌、文化大學社科院講座教授楊永明、台灣大學財金系兼任教授劉憶如。（記者陳湘瑾／攝影）

北威論壇25日舉辦主題論壇「川普關稅 2.0」，國安會前副秘書長、文化大學社科院講座教授楊永明和台灣大學財金系兼任教授劉憶如均認為，雖然川普政府對全球提出各項關稅保護措施，都背後很多舉措還是瞄準中國。

楊永明首先指出，川普在「美國優先」的對外重心上，包括關稅戰、重軍事、大國外交、結束戰爭以及遏制中國。而遏制中國絕對是川普2.0的軸心，因為川普2.0任期四年，若2026年美國期中選舉時民主黨拿回眾議院或參議院席次，2027年對川普來說就會不順利，因此接下來兩年布局2.0的訴求會有很多顛覆式的作法。

中國目前也提出反制，包括對美國煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對美國原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵10%關稅等。楊永明表示，這些反制措施加起來大概占進口約50億美元，雖然量體沒有特別多，但是打擊重點清楚，包括對稀有金屬的出口管制，這對美國能源產業和軍工產業來說，都是製造的關鍵原料。

針對美國對中國進口產品加徵10%關稅措施，楊永明認為，美國之後預計不會再對中國加徵全面性關稅，但會有針對包括中國的關鍵產業關稅加徵。

此外，關於川普在本月簽署行政命令，對所有進口鋼鋁課徵25%關稅。劉憶如分析，美國此舉還是瞄準中國。

劉憶如表示，中國鋼鐵量生產量自1940年以來都是排名第一，雖然目前進口到美國的鋼鐵占比不到2%，但那是因為中國在川普1.0時期就已經繞道走，將鋼鐵半製成品運送到加拿大 或越南等地，因此，表面上來看這次鋼鋁加徵關稅是加拿大最受影響，但美國目標還是中國。

劉憶如另點出，相比市場在川普1.0任期時容易受川普發言而波動，但目前川普2.0時期，市場對川普發言的反應相對平淡，一部份人覺得川普只是說說而已，也有人認為相關細節還沒出來，「不知道從哪裡恐慌起。」另一個重點，則是因為目前川普規劃加徵關稅的物項多為中間材，因此民眾和市場的反應相對不強。

有什麼力量能夠制衡川普？劉憶如認為，如果市場有反應、老百姓有反應，川普才可能有所反應，這是目前可以看作是制衡的力量。