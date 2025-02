川普對中國打組合拳 美中關係恐加速惡化

彭博資訊(Bloomberg)報導,川普 政府針對中國採取一系列涉及投資 、貿易和其他議題的措施,可能會導致美國與其最大經濟競爭對手中國之間的關係快速惡化。

川普21日甫簽署「美國優先投資政策」備忘錄,要求美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the US, CFIUS)擴大限制中國投資美國科技、能源等戰略領域。

與此同時,美方告訴墨西哥 官員,應對中國進口產品徵收關稅。在此之前,中國企業為了規避川普於第一個總統任期實施的關稅,將生產線轉移到墨西哥。

美國還提議對使用中國製造的商船徵收費用,稱此舉有助於抗衡中國在船舶生產的主導地位。

整體而言,這些措施等同於川普在第二個任期開始後,對北京當局採取的最全面、最有力的打擊。但對於川普希望與中國達成減少對美貿易順差的協議來說,情況可能變得更加複雜。

這份向CFIUS發出的備忘錄似乎是近期一連串行動中影響最大的一項。備忘錄將中國定義為「外國對手」,並表示需要做出改變,以保護美國的科技、糧食供應、農地、礦產、自然資源、港口和航運碼頭等寶貴資源。

「這可能會讓北京感到失望,它希望在美國進行大規模投資,作為談判中的讓步,」華盛頓彼得森國際經濟研究所高級研究員馬丁·喬澤帕(Martin Chorzempa)說。「這讓人懷疑美國是否會對這種投資持開放態度。」

該備忘錄還表示,美國政府還應審查1984年與中國達成的稅收協定,該協定使個人和公司免於雙重徵稅。「取消這類協定,只會讓投資者的事情變得非常不確定和複雜,因為他們不知道自己是否會被徵稅,」喬澤帕說。

備忘錄發布後,中國外交部發言人林劍表示,「美國加嚴對中國赴美投資的安全審查,嚴重打擊中國企業對美投資信心」,還說「中國敦促美方停止將經貿問題政治化、武器化」。