新書披露 中國駭客潛入共和黨電郵 想偷窺對台立場

中國駭客去年攻擊共和黨電郵系統，川普高級幕僚拉奇維塔決定，不向聯邦調查局報告此事。(美聯社)

華爾街日報引述知情人士說，中國駭客 去年入侵美國共和黨 電子郵件系統，想要知道共和黨計畫如何在黨綱中闡述台灣問題的內部資訊。

華爾街日報24日報導，美國共和黨全國委員會(RNC)去年為密爾瓦基全代會做準備期間，也悄悄應對一起嚴重的資安漏洞事件，當時與中國政府有關聯的駭客入侵該委員會內部通訊系統。

知情人士說，去年7月初，微軟(Microsoft)聯繫共和黨高層，告知他們駭客已入侵共和黨全國委員會的電子郵件系統長達數月。

記者艾森斯塔特(Alex Isenstadt)在即將出版的新書「復仇：川普 重返白宮的幕後歷程」(Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power, 暫譯)中，披露這起先前未被報導的駭客攻擊事件。華爾街日報檢視了這本定於下月出版新書的節選，並核實了這起駭客攻擊事件。

知情人士表示，共和黨全國委員會高層認為，駭客想要知道共和黨打算如何在黨綱中闡述台灣問題的內部資訊。

據報導，2016年共和黨全國委員會在其60頁的黨綱中，呼籲與台灣達成自由貿易協定。但2024年黨綱在全國代表大會召開前夕發布，篇幅減少至僅16頁，其中沒有提到台灣。

知情人士稱，在得知駭客攻擊事件後，共和黨全國委員會高層官員和川普競選團隊聯合主席克里斯·拉奇維塔(Chris LaCivita)決定不向聯邦調查局報告此事，因為他們擔心此事會被洩露給媒體。

知情人士說，共和黨全國委員會是在川普在賓州巴特勒的一次集會上險遭暗殺的幾天前，才得知這起駭客攻擊事件的。

微軟和共和黨全國委員會均拒絕置評。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中國堅決反對和打擊一切形式的網絡攻擊和網絡竊密行為。