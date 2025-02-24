川普對烏克蘭變臉快 挺台立場靠得住？學者推測北京動向

馬克宏表示，他會對川普說：「如果你在面對普亭時表現軟弱，那麼你在面對中國時又怎麼站得住腳？」（路透）

川普 總統貿然推翻三年來美國對烏克蘭 的政策，外界憂心，中國可能因此更加大膽推動對台灣領土的聲索。但專家認為，北京目前可能先暫且觀望歐洲局勢的發展。

美聯社指出，過去兩周來，川普多次發表錯誤言論，聲稱烏克蘭「根本不應該發動這場戰爭」，並表示烏克蘭「未來可能成為俄羅斯的一部分」，甚至質疑烏克蘭總統澤倫斯基政府的合法性。同時，他改變了美國長期以來孤立俄羅斯的立場，開始和莫斯科進行直接對話，並發表和克里姆林宮立場驚人相似的言論。

法國總統馬克宏周一前往華盛頓和川普會談前表示，他將強調「面對普亭總統時，不能示弱。」

馬克宏表示，他會對川普說：「這不是你的作風，也不符合你的利益。如果你在面對普亭時表現軟弱，那麼你在面對中國時又怎麼站得住腳？」

烏克蘭跟台灣何干？

正如莫斯科聲稱烏克蘭是俄羅斯的合法領土，中國也聲稱擁有對台灣的主權。中國國家主席習近平未曾放棄以武力奪取台灣。

華府全球台灣研究所執行長蕭良其（Russell Hsiao）指出，川普在政府對俄烏戰爭政策大逆轉，可能讓台灣部分人士質疑「美國是否也可能突然收回對他們的支持」。

不過，蕭良其也認為，習近平不至如此魯莽，僅僅因為川普對烏克蘭採取某種態度，就認為他對台灣也會採取相同方式。蕭良其說：「川普的行事風格過於不可預測。」

曾任職於歐巴馬政府、現任紐約亞洲協會政策研究院副總裁羅素（Daniel Russel）則表示，「北京對付台灣，是以證明美國支持不可靠以及中國主導地位無可避免為核心，川普已經透過暗示他對台灣的支持並非堅定不移，更強化了這一點」。

川普對台政策已經改變

川普最近也不時批評台灣，表示台灣應該為國防付錢給美國提供的國防支付費用，還多次指責台灣搶走了美國的晶片製造事業，本月已揚言可能對半導體課徵關稅。

但同時，川普政府也任命了多位對中國立場強硬的官員，包括國務卿魯比歐和國防部長赫塞斯 。

赫塞斯本月在布魯塞爾與北約盟友會面，他強調，如果美國縮減對烏克蘭的支持，將是為了集中力量於亞太地區，並將歐洲防務主要交由歐洲國家負責。他說：「在太平洋地區的威懾效果，只有美國能真正領導。」

幾天後，魯比歐和日本及南韓官員在慕尼黑安全會議會談後共同發表聲明，強調「維持台海和平與穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」。

此外，美國國務院在修訂版的台灣事務事實清單中刪除了「美國反對台灣獨立」的表述，此舉引發北京的不滿。

北京也在觀望

倫敦國際戰略研究所中國安全與國防政策高級研究員溫玫雅（Meia Nouwens）表示，「如果我是北京，我會最關注赫塞斯有關美國為何改變對烏克蘭支持的言論」。

她說：「赫塞斯提到這和印太地區有關，美國在其他地方有優先事項。我認為，從北京的角度來看，這並不會讓他們感到放心。」

她表示，美國對烏克蘭政策轉變，讓中國有機會傳遞「美國是不可靠夥伴」的論述，但北京不太可能將華盛頓似乎願意在烏克蘭問題上讓步，解讀為美國可能接受台灣落入中國之手。

澳洲戰略政策研究所高級國防分析師葛蘭姆（Euan Graham）指出，雖然所有美國的盟友「都應該對川普政府放棄烏克蘭又願意和普亭合作感到憂心」，但就此以為這種情況也適用於兩岸關係，「未免過於簡化」。

葛蘭姆表示，更可能的情況是，美國政府有意將烏克蘭問題轉變為歐洲的責任，以便以更強化的地位來面對中國。葛蘭姆說：「我認為這是一種危險的策略，因為這立下一個可怕的先例。但這種做法不太可能在中國問題上重演。」