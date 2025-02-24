傳川普施壓墨西哥：你徵中關稅 我免你關稅 王毅批：雙標

傳川普政府施壓墨西哥對中國進口產品徵收關稅。圖為川普10日在白宮簽署行政命令，要求對進口鋼鋁課徵關稅的資料照。(路透)

彭博社引述知情人士表示，美國政府近日告訴墨西哥 官員，對川普威脅將徵收關稅 一事，只要墨西哥對中國進口產品徵收關稅就能避開。中國外交部長王毅 22日暗批美國，打貿易戰不得人心，搞單邊制裁必將反噬自身。

彭博資訊報導，美國商務部長盧特尼克20日在華府會晤墨西哥經濟部長厄伯拉特(Marcelo Ebrard)等墨西哥代表團時，向墨國官員傳達訊息，認為墨國應對中國進口商品徵收關稅，以換取免除被美國對墨國輸美商品全面課徵25%關稅。

知情人士透露，墨西哥在會議上並未針對此做出承諾，雙方最後同意成立工作小組，繼續探討貿易和關稅問題。

美國原定2月4日對墨西哥和加拿大實施25%新關稅，但川普2月3日宣布延後一個月，新規可能會在3月4日生效。

川普也在21日簽署一項備忘錄，要求美國貿易代表評估，重啟在他第一任內展開、針對英國、歐盟等國家課徵數位服務稅的調查，並且評估把調查對象擴及加拿大等其他國家，「我的政府將不會允許美國企業與勞工、以及美國經濟與國安利益，遭受外國政府片面且反競爭的政策與做法傷害」。

川普總統上任後強勢出擊，中國外交部長王毅22日稱，他日前在聯合國安理會中主張，國際事務不應再由少數國家壟斷，各國都有權平等參與全球治理，應以協作取代對抗，以共贏防止多輸。