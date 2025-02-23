跨黨派議員決議 批中國將聯大2758決議武器化

國會兩院跨黨派議員21日提出決議，批評中國將1971年聯大第2758號決議武器化，混淆美國對台政策。參與連署決議的國會議員表示，美國不承認中國對台灣主權的主張；北京一再試圖欺騙世界，顛覆聯合國 。

國會通過的決議(resolution)雖不具法律拘束力，也無需美國總統簽署生效，但代表國會的態度與立場。

聯邦參議院外委會共和黨 籍主席里契(Jim Risch)、民主黨首席議員夏亨(Jeanne Shaheen)去年曾提出類似決議，內容除了反制中國錯誤陳述聯大2758號決議，也表明美國的一中政策及其夥伴國的類似政策，與北京的一中原則 不同，中國卻片面聲稱奉行一中政策的國家已接受一中原則。

今年簽署決議議員增至八人，新增共和黨籍參議員芮基茲及民主黨籍參議員昆斯(Chris Coons)，還有共和黨籍眾議員金映玉及民主黨籍眾議員貝拉。

決議共七頁，指稱中國將聯大2758與其一中原則掛鉤，對外聲稱聯大2758處理台灣主權問題。決議也提到，聯合國以聯大2758為由要求台灣公民，包括正式獲邀參與聯合國活動的人士、記者和非政府組織(NGO)代表，必須取得中國核發的台胞證才能進入聯合國設施。

里契21日也聲明，美國不承認中國對台灣的主權主張；「我們看到(中國的)惡毒的手段並支持台灣友人」。夏亨說，「北京試圖阻止台灣有意義地參與聯合國，進一步削弱國際社會對台支持，此一跨黨派決議清楚表明美國不會坐視不管」。

共和黨籍眾院「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John R. Moolenaar)表示，長久以來，中共為了自身利益，試圖操縱國際機構，曲解台灣地位。21日的決議重申美國不會被這些手段所騙。美國須確保中國無法扭曲歷史得逞，並讓台灣的主權在國際社會獲尊重。