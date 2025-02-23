魯比歐：中國准美企在中國做什麼 美國就准中企在美國做什麼

國務卿魯比歐21日受訪時強調美國是太平洋國家，美中既是競爭者、又是對手關係。(路透)

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)接受社群媒體X採訪，於21日播出的訪問中說，美國是太平洋國家，將繼續保持在該地區的存在，這是美國的一條紅線；美國不會放棄作為太平洋大國對地區事務的參與。

魯比歐在X接受記者赫瑞吉(Catherine Herridge)訪問時表示，中國與俄羅斯都是全球大國，但當世第二大經濟體中國的軍力正快速成長；「我們(美國)必須與中國保持關係，儘管雙方的看法並非總是一致」。

魯比歐提到，「在某些方面，我們(美中)是競爭者，在某些方面，我們是直接的對手」；但雙方須繼續溝通，否則缺乏溝通將引發衝突。

魯比歐認為，自拜登 政府以來，美中溝通其實比美俄的好，無論從哪個角度來看，這種溝通在外交政策上已有一定的成熟度。不過，魯比歐強調，中國在關鍵的稀土礦產和在供應鏈的關鍵組成部分等許多方面，均在全球占據主導地位。他並指控北京透過經濟脅迫將印太許多國家變成其「附屬國」，美國絕不會坐視。

魯比歐也提到中國在美中經貿關係的不平等問題，多年來中國企業幾乎可以在美國經濟「為所欲為」；「我們允許他們在美國做任何他們想做的事情。但實際上美國企業卻在中國什麼都做不成」。

魯比歐說，中國准許美企在中國做什麼，美國就准許中企在美國做什麼。中國對美國徵多少關稅 ，美國就該對中國徵多少關稅。這就是美國總統川普要做的事，就是對等與公平。