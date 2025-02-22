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川普簽署備忘錄 限制中國投資美國戰略產業

記者顏伶如／綜合報導
川普總統21日簽署備忘錄，禁止中國投資美國的敏感事業，以維護國家安全。（美聯社）
川普總統21日簽署備忘錄，禁止中國投資美國的敏感事業，以維護國家安全。（美聯社）

川普總統21日簽署國家安全備忘錄，下令「美國外國投資審查委員會」(Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS)限制中國投資美國的戰略產業。白宮官員說，備忘錄旨在鼓勵外國投資，但同時顧及保護美國國家安全利益，以免受到外國敵對勢力如中國的威脅。

備忘錄寫道：「中國正在剝削我們的資金及設計，用來資助並增進他們的軍隊、情報與安全運作，已經直接危害美國安全。」

根據川普命令，美國將建立新規遏阻中國等外國敵對勢力剝削美國資金、技術與知識，「要確保只有符合美國利益的投資才獲得允許」。

白宮官員說，川普政府將考慮對於美國前往中國投資敏感技術祭出新限制或擴大限制，例如半導體、人工智慧(AI)、量子計算、生物科技、航太科技等。

路透分析，川普上台後對所有中國進口商品加徵關稅，接下來又採取的多項針對措施，勢必讓美中經濟關係更加緊張。

「美國外國投資審查委員會」負責審查在美國的外國投資是否涉及國安風險，過去幾年美國國內的中國投資已經大量減少。

獨立研究機構榮鼎集團(Rhodium Group)統計，在美國的中國投資2016年有460億，到了2022年剩下50億。

官員表示，大約4300萬英畝的美國農業用地是由外國實體或外國人持有，面積約占美國所有土地將近2%。官員說，中國在全國27州共計持有35萬英畝農地。

最近幾年，農業團體與國會議員紛紛表示，投資人與外國購買土地令人憂心，不但導致農地價格上漲，甚至有危害國家安全之虞。

白宮官員說，隸屬於財政部的「美國外國投資審查委員會」辦公室日前遭到中國駭客入侵。

報導指出，川普政府還可以透過行政命令加強對外投資規範，開始禁止美方投資特定具有敏感性的中國科技、要求其他投資項目必須通報政府。

投資 川普 白宮

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