「中共偷了整整一世代」美擬禁中國人進國家實驗室

川普政府擬禁止中國等國公民進入美國的17所國家實驗室，對未來的人才供給會是個考驗。（美聯社）

美國國會議員及專家警告說，應考慮禁止中國公民參與國家資助的科學實驗，包括進入國家實驗室，「直言之，共產中國行竊得逞整整一個世代」，一些中方學者與美國同僚共事，參與核武計畫，令人心生警惕；而共產中國竊取美方科學創新後，用來發展武器等科技。

香港南華早報21日報導，在川普第一屆政府任職能源部 科學副部長的達巴爾(Paul Dabbar)在參院 能源及天然資源委員會(Committee on Energy and Natural Resources)聽證會上建議，按「預設值」應「禁止中國人出現在國家實驗室」，而交由能源部核准特例。

能源部下轄17個國家實驗室，推動科技研究，範圍由核武、潔淨能源到人工智慧，均扮演關鍵角色。華府正在辯論該如何做，才能既吸引頂尖創新人才，同時又保護美國的知識產權及國家安全。

參院聽證會上眾口一聲，支持設下更嚴格限制，儘管有些人承認，來自中國的學者有所貢獻。

紐約郵報(New York Post)報導，達巴爾作證說，代表中國參與研究的學者，最後偷走電池、電動車、半導體的知識產權、科技創新，甚至「想行竊未來的量子與核融合」。

胡佛研究所(Hoover Institution)學人普格利西(Anna Puglisi)指出，很多都屬未來科技，如AI、生物科技。

另位前能源部助理部長李奇蒙(Geraldine Richmond)表示，自己過去50年目睹國家與值得關切國家如中國互動，發生劇烈變化，威脅變得更強，美國身為科學、科技領袖，受到的威脅愈來愈大。

達巴爾另揭露，雖然聯邦調查人員破獲2010年代，北京透過所謂的千人計畫，想把科學創新及專業帶回中國，但美國與中國學者依「聯手研究核子武器」。

共和黨聯邦參議員麥考米克(Dave McCormick)描述，讓中國人參與美國國家科學研究，等於美國付費讓中國偷走研究成果及發展，然後在市場上擊敗美國。

同時擔任參院情報特別委員會(Select Committee on Intelligence)主席的柯頓(Tom Cotton)表示，自己打算領銜提出法案，禁止中國、古巴、伊朗、北韓及俄國的公民進入國家實驗室，除非他們能取得特別許可，證實他們進入實驗室利大於弊。