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川普交鋒澤倫斯基 台立委示警賴政府：應避免淪為棄子

記者屈彥辰／台北即時報導
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美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基。（路透資料照片）
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基。（路透資料照片）

美國總統川普在競選期間，宣示結束俄烏戰爭。日前川普批烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」，澤倫斯基則反批川普「活在俄羅斯製造的『假訊息空間』中」，美烏關係急轉直下。台灣國民黨立委賴士葆今日表示，證明烏克蘭被美國徹底拋棄，賴政府要細思「倚美抗中」政策，是否成為賣台棄子，不應毫無戒心。

賴士葆說，川普上任，重塑世界秩序與氛圍，快速打掉過去對盟友的承諾，顛覆遵守民主正義的準則，一切以讓美國再次偉大為最高考量。這幾天澤倫斯基的際遇讓人瞠目結舌，拜登時代斥責俄國入侵烏克蘭，聯合歐盟制裁俄國，軍援烏克蘭。如今一夕之間，美俄雙方聯手要談未來在地緣政治利益與投資方面合作。

賴士葆提到，回首過去拜登時期，澤倫斯基被簇擁到美國國會演說，接受數千億美國及歐盟軍援，到現在被川普奚落成為未經選舉的獨裁者、想靠軍援撈油水、民調只有4％、不該發動這場根本不會贏的戰爭等，這些指控都證明烏克蘭徹底被美國拋棄了。

賴士葆指出，過去台灣內部只要認同「經濟學人」提出「今日烏克蘭、明日台灣」的說法，就被民進黨政府視為認知作戰，但是過去也提出這樣說法的川普，成為美國總統，正在主導結束俄烏戰爭。日前美國國務院網站刪除「不支持台獨」的文字，但值得關注的是，增加了兩岸分歧以和平不接受脅迫，由兩岸人民都能接受的方式化解。美國的立場不是台灣2300萬人來決定台灣的前途。

賴士葆表示，賴清德要與民主陣營締造「非紅供應鏈」，過去台積電到亞利桑納州建廠，強調不會帶走核心技術，現在川普上台，台積電的先進製程加速到美國建廠，迎合美國優先讓美國再度偉大。看看烏克蘭血淋淋的教訓，如今面臨失去領土、殘破家園、死傷無數，還要回應川普追討用一半稀土的礦權，還過去美國的軍援。

賴士葆說，法國總統馬克宏即將與川普見面，馬克宏說他將提醒川普，向普丁友好示弱，等於向北京釋放戰略信息有權入侵台灣。川普一切以美國優先，在他心中，台灣與中國大陸是筆尖與桌面的實力原則考量，民主制度與否根本不是重點，從他對普丁、金正恩的示好就是證明。川普說過台美相差幾千英里，路途遙遠，難以軍援。

賴士葆強調，「我們不願步上烏克蘭的後塵，但是賴政府要細思絕對的倚美抗中政策，會不會成為賣台棄子，不應該毫無戒心。」

川普 烏克蘭 澤倫斯基

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