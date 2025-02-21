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川普：可能與中國達成新貿易協議、將邀習訪美

編譯劉忠勇、江昱蓁／綜合報導
川普總統19日在「空軍一號」專機上被記者問到是否會和中國達成新的經濟協議時說，美國2020年早已與中國達成「很棒的貿易協議」，雙方「有可能」達成新協議。(路透)
川普總統19日在「空軍一號」專機上被記者問到是否會和中國達成新的經濟協議時說，美國2020年早已與中國達成「很棒的貿易協議」，雙方「有可能」達成新協議。(路透)

川普總統19日受訪表示，美國和中國「有可能」達成新的貿易協議，還說他預期中國國家主席習近平將訪問美國，但未提供具體時程。

川普在「空軍一號」專機上被記者問到是否會和中國達成新協議時說，美國2020年早已與中國達成「很棒的貿易協議」，雙方「有可能」達成新協議。

川普說：「他們當時承諾採購我們大約500億美元的產品，我們也確實讓他們買了。但問題是，拜登沒有推動他們履行承諾。」

川普仍未明確表示何時會和習近平直接對話，這類對話被認為可能緩和雙方關稅措施。川普對中國商品加徵10%關稅已在4日生效，中國也對美國商品加徵報復性關稅。

談到外國領導人訪美，川普說：「最終我們將邀請習主席，我們將請每個人來。」習近平上次訪美是在2023年11月，與時任總統拜登舉行會談，雙方同意恢復美中軍方溝通及管制鴉片類止痛劑芬太尼。

川普還說，他已在與中國談論TikTok議題。美國尋求中方出售這款熱門應用程式。

紐約時報報導，川普政府多名現任與前任顧問都認為，川普有意與習近平達成廣泛協議，團隊中財經官員多認為可談出重大進展，國安官員與國會議員則立場強硬。

多名顧問表示，川普對中國赴美投資與採購美國商品等項目表達興趣，也希望就核武安全達成協議，期望和習近平面對面解決問題，美中已就習近平再度到訪佛州海湖莊園或川普先訪問北京等提出建議。

川普幕僚群對此看法不一，商務部長盧特尼克、財政部長貝森特與核心顧問馬斯克都鼓勵川普跟著直覺，如今他的地位足以談出重大協議。

不具名的前外交官表示，中方可能同意在美投資設立太陽能、電動車與電池工廠，創造50萬個工作機會，也願討論在合資企業中持有少數股份，或授權美國廠使用中國技術。此外，中方也會對美進行重大採購，合作維繫朝鮮半島和平與烏克蘭重建，承諾維繫美元地位。

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