「受夠了」巴拿馬總統下令 不再與美談中國介入運河議題

巴拿馬總統穆里諾。(路透)

巴拿馬總統穆里諾(Jose Raul Mulino)20日表示，已向該國外交部長下達指示，與來訪的美方官員會面時，不要再提及美方認為中國勢力介入巴拿馬運河 的指控。

美聯社報導，稍早之前，美國駐巴拿馬大使館 表示，美國南方司令部(U.S. Southern Command)指揮官霍爾西(Alvin Holsey)此行訪問巴拿馬的議程之一，將是討論「保護運河區免受中國共產黨影響與控制的作為」。對此，中國駐巴拿馬大使館迅速回應並發表聲明稱，該國「從未參與巴拿馬運河的管理或營運」，同時指出川普 政府所謂中國控制運河的指控「純屬謊言」，並譴責美國政府試圖「破壞」中巴關係，但強調其圖謀終將失敗。

對於這場爭議感到厭煩的穆里諾說，「我們不想再談謊言，那只會進一步放大圍繞中國在巴拿馬以及中共掌控巴拿馬運河的種種臆測。看在老天的份上，夠了。」他並表示，巴拿馬已派遣團隊前往美國，不僅就運河議題遊說，也試圖改變此議題在新聞報導的方式。

霍爾西於20日與巴拿馬運河管理局局長會面，討論運河的戰略重要性，他也是繼國務卿魯比歐(Marco Rubio)在本月稍早訪問巴拿馬後，前往該國訪問的最高層級美國官員。

巴拿馬運河爭議是因為美方關切一家總部位於香港的財團在運河兩岸經營港口設施。運河本身由巴拿馬管理與營運，巴拿馬方面已表示，該財團獲得的經營港口設施25年延長合約目前正在審計過程中。過去川普曾抱怨，美國軍艦在通過運河時需支付通行費，但同時還肩負保護運河的責任。

美國是在1900年代初開始建造這條運河，希望為商業與軍事船隻在美國東西岸之間通行提供便利。前總統卡特於1977年簽署條約，在1999年12月31日美國正式將運河控制權移交給巴拿馬。