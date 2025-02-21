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國務院官網大改對中國描述 北京跳腳：扭曲事實

記者顏伶如／綜合報導
美國國務院官方網站有關中國的描述內容更新，指中國經濟是「世界上限制最多的投資環境之一」，美國企業對於在中國經營事業所面臨的挑戰感到憂心。(截圖自國務院官網)
美國國務院官方網站有關中國的描述內容更新，指中國經濟是「世界上限制最多的投資環境之一」，美國企業對於在中國經營事業所面臨的挑戰感到憂心。(截圖自國務院官網)

國務院官方網站有關中國的描述已有更新，反映川普政府現今政策與施政要項，內容強調美中貿易逆差、美國企業的憂心等，至於在文化、環保等議題援助中國以及和盟友建立共同價值則隻字未提。國務院網站內容還指控北京企圖「顛覆」(subvert)國際組織。

路透報導，國務院網站13日更新有關中國的描述，顯示川普政府把貿易等項目視為目前美中關係重點。國務院網站的台灣事實陳述網頁，上周移除「不支持台獨」字句，消息傳出讓北京感到不悅。

對於美中經濟關係以及美中貿易逆差，國務院網站修改後的版本寫道，中國經濟是「世界上限制最多的投資環境之一」，美國企業對於在中國經營事業所面臨的挑戰感到憂心。

網站寫道：「中國還利用不公平貿易手段，包括採用受迫害勞工、提供巨額國家補貼等，導致美國企業處於劣勢，還讓美國企業狼狽為奸，幫助中國侵犯人權。」

國務院發言人說，國務院網站state.gov的中國事實陳述完成基於當今美國政策與施政要項的更新，說明中國現況以及美中關係。

中國外交部發言人郭嘉昆回答媒體詢問時表示，美國國務院網站說詞「扭曲事實」、「詆毀中國的外交政策」，並且「對於所謂的中美策略競爭則言過其實」。

郭嘉昆說：「中國對此深表不滿。」

川普總統日前宣布對所有中國進口商品加徵10%關稅，理由是中國未能阻止芬太尼(fentanyl)走私進入美國。另外，川普也計畫對限制美國進入當地市場的全球所有國家開徵「對等關稅」(reciprocal tariffs)。

國務院網站的事實陳述裡不再使用「中華人民共和國」(People's Republic of China ，PRC)國名，僅寫中國(China)。

國務院 川普 關稅

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