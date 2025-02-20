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不用正式名稱 美國務院網站刪「中華人民共和國」僅簡稱中國

編譯梁采蘩／即時報導
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國務院在官網的國家簡介頁面中，不用「中華人民共和國（PRC）」來指中國大陸，改以「中國」（China）簡稱。(取材自美國國務院官網)
國務院在官網的國家簡介頁面中，不用「中華人民共和國（PRC）」來指中國大陸，改以「中國」（China）簡稱。(取材自美國國務院官網)

國務院在官網的國家簡介頁面中，不用「中華人民共和國（PRC）」來指中國大陸，改以「中國」（China）簡稱。日經亞洲報導，國務院日前才刪除台灣頁面中關於不支持台獨的表述，這些修改顯示出川普政府第二任的關注重點。

目前的中國頁面寫道：「戰略競爭是美國看待與中國關係的框架。」拜登政府時期，這段話原為：「戰略競爭是美國看待與中華人民共和國（PRC）關係的框架。」

美中外交關係的基礎來自1972年、1979年和1982年簽署的美中三項聯合公報，其中均使用「中華人民共和國」這個正式名稱。

目前尚不清楚國務院未來是否在所有文件中都只使用「中國」。國務卿魯比歐1月24日與中國外交部長王毅通話，以及1月22日與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）通話的內容摘要，仍使用「PRC」，但並未完整拼出縮寫。

國務院發言人對日經亞洲表示：「國務院定期更新網站和簡介頁面。中國頁面的更新旨在反映當前政府的政策和重點，涵蓋與中國及美中關係相關的內容。」

這份簡介頁面也明顯體現出政策優先事項的轉變。拜登政府時期的頁面提到，美國將與盟友和夥伴密切合作，從「實力方面」應對中華人民共和國（PRC）；新版頁面則改為，美國將「依循對等與公平原則」處理與中國的關係。

簡介頁面還完全刪除有關美國對中國援助的內容，例如保護西藏文化、支持環境保護以及推動法治等計畫。

相反地，頁面中關於雙邊經濟關係的部分則擴展三倍，新增內容指出，美國在2023年對中國的商品與服務貿易逆差達2520億美元，並強調中國經濟「是全球投資最具限制的環境之一」。

此外，頁面明確表示，華府致力「打擊中國共產黨（CCP）對美國政府的惡意網路攻擊」。新版頁面共提及「中共」三次；拜登政府時期，該詞從未出現。

與此同時，國務院上周決定刪除台灣頁面中「不支持台灣獨立」這段話，引發兩岸的關注與回應。

台灣外交部長林佳龍對「展現美台關係的支持與正面立場」表示歡迎；中國外交部發言人郭嘉昆則批評華府「嚴重倒退」，並敦促美方「立即糾正錯誤」。

一位匿名川普政府官員對日經亞洲表示：「現實是，我們認為公開表明這個立場沒有幫助。」該官員指出，介紹頁面的其他部分已提到，美國反對任何一方單方面改變現狀，並表示這段表述已經「足夠」。

國務院 華人 拜登

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