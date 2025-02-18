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馬雲5年前失勢後再現身 北京默認與美爭霸需要民企

記者陳宥菘／綜合報導
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中國國家主席習近平17日在北京出席民營企業座談會，曾因言論得罪當局的阿里巴巴創辦人馬雲（左二）也現身，顯示北京已對其在中國發展「開綠燈」。（取材自央視）
中國國家主席習近平17日在北京出席民營企業座談會，曾因言論得罪當局的阿里巴巴創辦人馬雲（左二）也現身，顯示北京已對其在中國發展「開綠燈」。（取材自央視）

中國國家主席習近平17日在北京出席民營企業座談會，與會者包含近期席捲全球的DeepSeek創辦人梁文鋒等一眾中國科技巨擘，過去五年因抨擊中國金融監管而失勢的阿里巴巴創辦人馬雲也現身。

分析指出，北京顯然想藉此傳遞支持民營企業、科技業、AI領域的訊號，反映了中國領導人對經濟放緩及美國遏制中國技術發展的擔憂。

路透指出，這場會議凸顯在幾年前的監管打壓後，北京當局對科技巨頭的態度出現轉變。政府把包含近期不顧美國打壓而取得突破性成功的企業領袖聚集在一起，凸顯了私營部門創新對於中國在技術領域取得進展的重要性。

香港春華資本集團創辦人胡祖六表示，這場會議顯然是中國對民營企業政策的重大調整，有助於提升企業和投資者對中國的信心。北京清華大學五道口金融學院副院長張曉燕則指，此次會議是向民營企業注入信心，讓他們明白自身對於經濟穩定和成長的重要性，傳遞政府需要民企推動技術創新、促進消費。

香港經濟日報報導，香港諮詢公司龍洲經訊分析，此次座談會，默認了中國政府在與美國的科技競爭中需要民營企業。政策制定者可能更希望產業政策規畫和國有企業能夠在技術前沿取得創新突破，但顛覆性創新來自民企。馬雲的出現，更極大地象徵著北京對科技行業的態度發生了變化。

港媒指，馬雲是中國民營企業主的代表人物，他在2020年砲轟監管後低調行事，鮮少露面，此次現身官方高層座談會，不止具經濟意義也具政治意義，預示北京中央對民營企業，特別是科技企業的支持將會有增無減。

八六證券研究認為，此次會議之後，中國政府可能會推出具體支持技術發展的政策，關注點將從國家安全風險和社會外部性轉向更敢於冒險的技術應用方式，包括加速生成式人工智慧、自動駕駛和人形機器人的大規模部署。同時，證券監管機構態度可能更寬鬆，允許科技公司更多地進入資本市場為增長提供資金，可能有助於解決上市時間表的不確定性。

此次座談會前，習近平自2018年以來曾主持召開三次企業家座談會，時間點分別在川普總統第一任期對中國發起貿易戰後、新冠疫情肆虐的2020年7月，以及去年中共三中全會前夕，會議皆圍繞當時的經濟形勢和企業發展需求，提出政策意見與方向。

馬雲 香港 證券

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