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美中關係緊張 西方企業採「Anything But China」策略

記者顏伶如／綜合報導
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華爾街日報(WSJ)17日分析，美中關係緊張之際，愈來愈多西方企業採取縮寫為「ABC」的策略，意指「除了中國，什麼都行」(Anything But China)，科技產業則把生產線從中國轉往其他地區。

許多跨國企業近幾年體認到過度依賴中國供應商，紛紛改採「中國加一」(China Plus 1)策略，尋找其他國家供應商做為替代。如今美中緊張再次升溫，不少科技產業正加速把製造線移出中國，並向其他地點尋找供應商，反映了美中兩大強權在全球科技界你死我活的較勁趨勢。

馬來西亞半導體工業協會會長王壽苔(Wong Siew Hai)說：「所有人都在尋找中國之外的替代選擇。」他表示，企業調整策略不是為了「恰好能派上用場」(just-in-time)，而是希望「有備無患」(just in case)。

這股趨勢讓亞洲、拉丁美洲廠家獲得價值提升機會，中國供應商被迫加快腳步擴大海外事業，應西方客戶要求在中國境外設廠。

先前第一波多角化經營出現時，企業只把產品組裝移到中國境外，根據史坦普信評公司(S&P)最近公布報告，目前潮流則是牽涉到製造零件的工廠，例如感應器、印刷電路板、電力電子等，這些措施在機械、零件等方面都要有龐大的前期投資，供應鏈從中國移出將變得更趨永久化。

新冠疫情發生後，中國高規格防疫規定導致從iPhone手機到汽車都陷入生產緩慢，大量西方企業從中國出走，移到越南、印度等地。接下來幾年，美中兩國搶當科技一哥的競爭，讓西方企業進一步加快從中國出走的步伐，川普二度執政後，科技圈主管已有心理準備，川普政府可能要求與中國切割。

「除了中國，什麼都行」趨勢在半導體相關產品尤其明顯，這些產品是美中科技角力的核心戰場。過去兩年，華府禁止中國從美國取得最先進的晶片與設備，中國則努力研發本土產品。

川普 越南 華爾街

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