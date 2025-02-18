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布魯金斯研究院學者：賴清德今年面臨3大挑戰

記者陳熙文／華盛頓報導
華府智庫指出，賴清德2025年面臨三大挑戰，包括國內政治、中國的壓力和變動的國際情勢。(路透)
華府智庫指出，賴清德2025年面臨三大挑戰，包括國內政治、中國的壓力和變動的國際情勢。(路透)

川普總統剛上台，對台立場搖擺，有華府智庫學者分析認為，台灣的賴清德政府內出現兩種聲音，ㄧ是主動與川普團隊接觸，二是繞過川普、持續強化與友台高層官員的關係；學者也認為，台灣內部有共識，現在不宜在兩岸議題上挑動事端。

華府智庫布魯金斯研究院中國中心主任何瑞恩(Ryan Hass)12日撰文指出，賴清德2025年面臨三大挑戰，包括國內政治分裂、來自中國的施壓和變動的國際情勢。

在兩岸關係上，何瑞恩指出，北京方面認定賴清德是「危險的分裂主義者」(dangerous separatist)，無法信任，也必須被正視(confronted)。

何瑞恩指出，北京正向台灣推動「無暴力脅迫」(coersion without violence)，包括網路入侵、經濟脅迫、收買賄賂，以及環台軍事施壓等。

何瑞恩指出，等於中國除了動用武力之外，採用非常廣泛的行為，只為削弱台灣領袖的信心，也企圖分裂台灣政治；同一時間，何瑞恩說，中國也正在擴充軍備，以防最後必須用武力解決問題。

何瑞恩說，台灣對應中國的施壓，除了提倡全民防衛，也逐年減少對中國的經濟依賴，同時建立「不對稱作戰」能力，以抵抗對岸入侵。

隨著川普重返白宮，何瑞恩說，川普對台灣持非傳統觀點，一方面，川普認為他的不確定性和強硬態度將有利於防止中國侵台，另一方面，川普也曾在2021年提過，若中國侵台，美國什麼也做不到。

何瑞恩說，川普團隊對台灣的態度也不盡一致，從應該優先保護台灣，到美國應該對外交事務展現更多自律，以及部分官員認為，美國應專注在拉丁美洲，重新確認美國在西半球的影響力。

何瑞恩說，川普的回歸讓賴清德政府出現兩種討論，一是強化與親台官員的關係，包括美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)，以及美國國會議員，形同繞過川普。

何瑞恩說，第二種討論是，台灣已成為國際上不可迴避的議題，台灣應該更主動與川普和其團隊接觸。

何瑞恩說，在這個討論之下，台灣必須向美國證明，台灣在川普重振美國製造業中扮演不可或缺的角色；同時，台灣非常重視自身防衛能力，也會負責任地處理兩岸關係，不會主動挑起爭端。

何瑞恩指出，台灣內部都有共識，現階段不是賴政府挑戰兩岸界線，或在兩岸議題上撥弄北京的時候。

何瑞恩說，倘若兩岸情勢升溫，賴政府必須確保川普視北京為挑釁者，而非台灣。

川普 賴清德 華府

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