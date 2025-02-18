蘭德公司報告：中國強化軍備是為了鞏固政權 而非攻台

有華府智庫認為，中共解放軍現代化，主要是鞏固政權，而不是準備海外作戰。圖為2017年參加解放軍建軍90周年閱兵的火箭軍部隊方隊。(新華社)

華府智庫蘭德公司(Rand Corp.)上個月發布的一份報告稱，儘管中共解放軍 大幅加強軍力，但政治因素──共產黨 希望鞏固控制軍民──會妨礙解放軍的戰鬥力；中共大力推進軍事現代化的主要動機是為了保住權力，而不是海外作戰。

有線電視新聞網(CNN)報導，蘭德公司中國問題專家何天睦(Timothy Heath)在題為「中國軍隊戰備能力存疑」的報告中寫道：解放軍根本上仍專注於維護共產黨的統治，而不是準備戰爭；中國軍事現代化的首要目的，是增強共產黨統治的吸引力和信任，在此前提下「不太可能發動戰爭」。

如何觀察共產黨政治考量與軍事目標相衝突？何天睦舉例，解放軍將多達40%的訓練時間花在政治教育上，「掌握基本作戰技能所花費的時間與此形成鮮明對比，引發了人們質疑解放軍能否準備好現代戰爭作戰能力。」他也指出解放軍不是只由指揮官領導，還有政治委員插手，他們注重對黨的忠誠而非戰鬥力，這個分散的指揮系統降低指揮官快速應對突發情況的能力。

而談到中國建軍必定論及台海情勢，美國情報部門估計習近平 已命令解放軍做好準備，必要時於2027年前入侵。何天睦則認為，雖然習近平設定此目標，但他和黨內其他高官並未採取一致行動來推動中國公眾做好戰鬥準備。「他沒有發表過任何美化戰爭、鼓吹戰爭或描述戰爭為不可避免的演講……解放軍甚至沒有發表過關於如何占領和控制台灣的報告。」

但其他專家對此結論嗤之以鼻，稱習近平已經明示最高軍事目標：不惜動用武力控制台灣。美國國防專家的模擬實驗一再表明，即使號稱世界最強的美軍，在中國沿海附近的戰鬥中恐難以匹敵解放軍，特別是在台灣附近。

專家指出，無論國內軍民控制情況如何，解放軍集結已表明中國做好了準備。美國海軍軍事學院中國海事研究所教授艾立信(Andrew Erickson)便說，跟全面提升作戰能力相比，有更簡單、更便宜、風險更低的方式，來最大限度地保障共產黨執政。

…