國務院新官網「不支持台獨」文字刪除 不代表川普心意

國務院 更新官網上關於美台關係的內容，刪去「不支持台灣獨立」文字，在全世界正關注川普 總統如何調停俄烏戰爭之際，國務院做出文字調整令人頗感意外。

從國務院事實清單(fact sheet)前後文來看，雖然官網內容有所不同，但仍重申「反對任何一方單方面改變現狀」，可見美國的根本立場沒有改變，依然不支持台灣單方面宣布獨立。

川普上任初期，有兩大外交任務，一要鞏固美國在西半球勢力，二要調停以哈衝突和俄烏戰爭；美台關係乃至於台海議題，除了晶片、半導體之外，恐怕尚未出現在川普的雷達上。此番文字調整，或可視為由國務院主導。

川普此次用人都是自己定奪，其行政團隊似乎均充分獲得信任。國防部長赫塞斯 日前出席北約會議，稱烏克蘭回到戰前領土不切實際，且不相信烏克蘭應成為北約會員；消息傳回美國，川普表示不清楚赫塞斯具體說了什麼，但贊同赫塞斯的想法。可見只要是符合川普「美國優先」大方向，川普未必過問細節怎麼執行。

國務卿魯比歐擔任聯邦參議員期間就被視為對中鷹派，他也一直對美中競爭感到憂心，同時對台灣保持友善，但任國務卿後也不迴避過往立場，日前訪問瓜地馬拉還主動提及台灣和瓜地馬拉外交關係。

國務院調整美台關係文字內容，國務院主導的可能性高，一方面向台灣釋出善意，安撫民進黨政府近期可能對川普政府湧現的焦慮；另方面也保留文字上的彈性，為美方未來與中國談判時製造更多籌碼。當然，亦不能排除這是一齣川普對中國扮白臉、國務院負責扮黑臉的兩手策略。

台灣賴清德政府或可對這次的文字調整抱持樂觀態度，視其為美國國務院對台灣表達支持的訊號，但不可不察的是，國務院的動向未必能代表川普的真實心意。

川普今年重返白宮有意追求歷史定位，日前提出希望被後世記得是「和平使者」(peace maker)，並預告將在國際情勢緩和後與中俄領袖會面，討論減少三方的國防支出；到時，台海議題會不會成為談判桌上的籌碼，恐不是國務院說了算。

拜登政府曾在2022年刪除「台灣是中國的一部分」及「美國不支持台獨」等文字，引發對岸強烈不滿；川普政府上台後出現同樣的操作，中方是否仍大動作反擊，還是象徵性譴責或選擇隱忍、有待觀望；中方態度，可視為美中今後關係的風向球。