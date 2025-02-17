罕見三度提「中共」 國務院官網批中操縱顛覆國際組織

國務院官網更新出現「中共」(CCP)字眼，指北京多年來試圖栽培及安插中共黨員擔任國際組織領導階層和其他職位，使用脅迫及拉攏手段逃避嚴重侵犯人權責任。(截自國務院官網)

國務院 更新官網「美中關係簡介」頁面，指中國試圖操縱及顛覆國際組織和標準制定機構，包括聯合國 及各種區域論壇，以在全球推進中共 目標。網站三度提到「中共」，這是舊版未見。

國務院定期更新與各國和地區關係現況，根據13日官網「中國在國際組織中的角色」項下，國務院指北京多年來試圖栽培及安插中共黨員擔任國際組織領導階層和其他職位，使用脅迫及拉攏手段逃避嚴重侵犯人權責任。

這是國務卿魯比歐上任後，國務院對美中關係簡介的新版本。國務院稱，北京以犧牲美國及其盟友和夥伴利益為代價來推進自身利益。2021年5月舊版相關內容較為簡短，只提到「多年來，中國在多邊組織，特別是在聯合國和各種區域論壇中漸趨強勢」。

整體美中關係方面，新版保留「戰略競爭是美國看待美中關係的框架」，刪除「與盟友和夥伴密切合作」、「重新強有力地參與聯合國體系」及「當符合我們利益時，美國將與中國就氣候變遷、全球公衛危機等共同挑戰進行務實外交」。

新版強調，美國將本著公平對等原則處理與中國關係，致力阻止中國侵略，打擊中國不公平貿易政策，反擊北京惡意網路活動，結束中國販運芬太尼前體物質，降低中國對國際組織的操縱，並推動追究北京在中國境內外侵犯人權行為，並將「美國對中援助」項目全數刪除，擴大「雙邊經濟關係」篇幅，表示美國將把自身利益及人民放在首位。

國務院指出，中國投資環境是全球最具限制性市場之一，這反映中國禁止外資進入關鍵產業及難以預測的監管執法。美國企業持續將任意執法、法律條款定義不清及缺乏監管透明度列為在中國經營首要挑戰，而中國透過強迫勞動與大規模國家補貼進行不公平貿易，使美國企業處不利地位，還間接參與中國侵犯人權行為。

國務院說，美國致力遏止中國透過合法與非法手段取得美國科技以推進其軍事現代化，美國將強化人工智慧等關鍵與新興科技領域領先優勢，確保未來發展以美國及盟友科技為核心，而非依賴中國及其他獨裁國家不受信任的科技。 國務院官網更新出現「中共」(CCP)字眼，稱美國致力打擊中國共產黨針對美政府、私企和關鍵基礎設施網路的惡意網路攻擊。(截自國務院官網) 國務卿魯比歐上任後，國務院對美中關係簡介的頁面更新，三度提到「中共」，這是舊版未見。（路透）

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