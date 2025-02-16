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1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

馬斯克盯上國家民主基金會經費暫停 曾被中點名「白手套」

編譯周辰陽／即時報導
中國上海交警路過停在一家酒店外，懸掛著美國國旗的使館車輛，攝於2019年。(美聯社)
中國上海交警路過停在一家酒店外，懸掛著美國國旗的使館車輛，攝於2019年。(美聯社)

紐約時報14日報導，數個專注於中國的非營利組織向該報表示，美國國家民主基金會(NED)已在過去一周內告知，他們的款項已經無限期暫停，原因是「政府特別雇員」馬斯克帶領的政府效率部(DOGE)成員獲得財政部支付系統的存取權限後，發給NED的資金就不再進行撥付。

這些非營利組織有的追蹤中國政治異議人士的監禁和國家審查制度的擴大，有的為維吾爾族和藏族等受迫害少數族群發聲，有的協助持續關注北京打壓香港的自由，但他們工作的未來現在成了未知數，因為馬斯克的DOGE瞄準了這類團體的一個重要支持者，即主要由美國資助的美方非營利組織NED。

國會今年撥款3.15億元給NED，資金中斷影響了全球各地的組織，但活動人士表示，對專注於中國的組織影響將特別嚴重。隨著中國幾十年來最有權勢的領導人習近平對公民社會發動了廣泛鎮壓，並且強化資訊控制，這類工作已變得更加重要，也更有風險。

報導指出，國會在雷根政府時期建立NED，以提升全世界的民主，長期引來北京的怒火。中國外交部2024年8月發布報告，直接點名NED是美國政府的「白手套」、美國中情局「隱蔽戰略」的實施機構，資金來自美國政府撥款，「長期以來打著『促進民主』的幌子，顛覆他國政權，干涉別國內政，煽動分裂對抗，蠱惑干擾輿論，實施思想滲透，惡行劣跡罄竹難書，造成深重危害」。

目前還不清楚有多少機構已經受到NED款項削減的影響。財政部與NED並未回應置評請求，紐時未能聯繫DOGE發表評論。

紐時為這篇報導採訪三個NED的受助方，分別是「中國數字時代」網站、世界維吾爾代表大會(世維大會)與非營利組織「中國勞工觀察」。其中，世維大會表示，NED的款項特別重要，因為擁有海外商業利益的公司或企業家等私人捐款者更容易受到中方報復。

一些活動人士曾希望，川普政府任命對中持鷹派觀點的政治人物會是他們保有美國支援的跡象，並且感嘆款項被削減得如此突然。世維大會副主席祖阿爾金(Zumretay Arkin)談到長期以來一直批評北京人權紀錄的國務卿魯比歐時表示，「因為魯比歐這樣的任命，我們在中國的社群一開始對這屆政府滿懷希望和樂觀，我們對事態甚至不到一個月內已經變得如此迅速感到震驚」。

另一方面，中國民族主義者讚揚川普總統和馬斯克採取行動削弱NED。環球時報退休總編輯、資深媒體人胡錫進受訪時就表示，「我對此無疑感到高興，希望這種切斷是長期的，而不是暫時的」。

馬斯克 財政部 魯比歐

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