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官網刪「不支持台獨」文字 國務院：美國立場沒有改變

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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台美關係示意圖。（本報資料照片）
台美關係示意圖。（本報資料照片）

美國國務院13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字；國務院發言人表示，這只是例行更新，美國的態度沒有改變。

美國國務院官網定期更新美國與各國家和地區的關係狀況；國務院13日再度更新美台雙邊關係「事實清單」（fact sheet），內容指出，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀，並指出，美國期待兩岸分歧能以和平方式解決，不受到脅迫，且兩岸人民都能接受的方式，取代原來的內容，「我們不支持台獨；我們期盼兩岸分歧能以和平方式解決」。

對此，本報記者寫信詢問國務院，這是否代表美國面對台獨的態度出現變動？國務院發言人對此表示否定。

國務院發言人指出，美國維持對一中政策的承諾，重申美國的政策以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引。美國反對任何一方改變現況，並支持兩岸對話；他也重申，美國期待兩岸分歧以和平、不受脅迫的方式解決，且為兩岸人民都能接受的方式。

國務院發言人強調，美台之間有非常強健的非正式關係，美台之間共享相近的理念價值、深層的經貿連結和堅實的人民對人民關係。事實清單是按例更新內容，以告知大眾美台之間非正式關係的現況。

國務院 一中政策 台灣關係法

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