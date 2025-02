陳冲引用聖經巴別塔故事評魯比歐：應在不同語言中力求溝通

美國國務卿魯比歐日前獲得中國外交部長王毅的一句贈言:好自為之,引發外界熱烈討論。(美聯社)

曾任台灣閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲14日對美國現任國務卿 M. Rubio(魯比歐 )上任之後和中國的互動,在雙方用字遣詞上的差異所引發爭議的情況,他引用聖經中的巴別塔故事形容,耶和華當年不樂見人類有共同的語言,故意紊亂眾人口音,乃有各種不同語言出現。而魯比歐是虔誠的基督徒,應順應天命,在不同語言中力求溝通,也不必動輒牽拖陰謀論,自尋煩惱。

陳冲指出,M. Rubio是個有趣的人物,曾擔任聯邦參議員14年,立場鮮明,並多次成為北京反制的制裁對象。1月21日上任後,戮力從公,除走訪川普朝思暮想的巴拿馬運河外,也主動和中國外交部長王毅 通了電話,事後雙方都發布新聞,氣氛友善成功,不過媒體哪壺不開提哪壺,焦點都集中在魯比歐獲得王毅的一句贈言:好自為之。

陳冲指出,熟稔中文的人,都明白「好自為之」有何涵義,用在什麼場合?事後西方媒體議論紛紛,1月30日魯比歐上熱門節目Megyn Kelly Show,這顯然是刻意安排,就花了不少時間解釋,中方在玩翻譯的把戲,他本人當場並沒有被教訓的感覺,言下之意,魯比歐有被耍陰的怨懟,因為當場翻譯並沒說出讓他有I felt was over the top的話,否則魯比歐一定會等同回敬(I would say the same to him)。

陳冲說,新總統上任後,雙方外長首次通話,既然「各說各話」,都說自個母語,在國際禮儀上就應自備翻譯,如不自備,想搭便車利用對方譯員,恐怕就要承擔聽不懂弦外之音的風險。在國際場合,強勢語言國家,常自以為是,認定對方理所當然要聽懂高級語言,無需假手翻譯。其實在正式場合,縱使精通外語者,也常攜帶譯員,除因術有專攻外,也可為本身預留思考或轉圜的空間,表現大國風範。何況時下AI翻譯功能強大,凸顯科技實力,掌握區區好自為之的精髓,何難之有?

在陳冲看來,個別使用各自母語,固然會有Lost in translation的問題,即使同一語言,也有不同意思解讀。他回憶20年前,他在報端專欄曾引用2004年經濟學人整理歐盟擴大為25會員國後,使用不同語言的誤會。其中縱然同是英文,英國人仍有許多弦外之音,可能與語調或習慣有關,造成誤解。例如英國人說by the way,一般理解是順便提起一件事,但很可能英國紳士的意思是:the primary purpose of our discussion is…。

陳冲也舉例,當英國腔說I accept your point of view,不要高興太早,這位老兄的本意也許是I disagree and I don't want to discuss it any further。另外,當話題接近尾聲,英國佬表示 I'll bear it in mind,也不要信以為真,很有可能這只是 I'll do nothing about it 禮貌的說法。

陳冲也提及魯王對話後,經濟學人當然不會閒著,1月28日那集就火速出刊一篇短文,以輕鬆語調,討論語言文化可能的誤會與落差。其中提到拜登平時偏好稱中國為競爭國(Competitor),不同於稱俄國為對手國(Opponent),措辭不僅緩和,而且在拉丁字源上,competition還有共同努力的意思,可惜譯為中文「競爭」,就多少有點零和意味,以致中方尤其是民間從不曾領情。再例如習近平稱某一單位為法寶,西方媒體常譯為magic weapon(神秘武器),則與原譯talisman就有些差距。此外,美方也對中方常將deterrence譯為威懾感到不安,常要強調此語沒有威脅的意味,雙方縱有些善意(if any)也都「譯意盡失」。

陳冲語重心長地指出,美國國務卿其實不必過分在意中英文的差異,會造成悶虧。兩岸分隔幾十年,同是中文,也有番茄西紅柿或馬鈴薯土豆的誤會。魯比歐是虔誠教徒,當熟知聖經中巴別塔(Babel Tower)的故事,耶和華當年不樂見人類有共同的語言,故意紊亂眾人口音,乃有各種不同語言出現。國務卿先生何不順應天命,在不同語言中力求溝通,也不必動輒牽拖陰謀論,自尋煩惱,咱國內有人以為談判一定要說外文,也許比較方便,但論用字精準還是委諸專業翻譯吧更何況數位時代,還有AI在旁伺候隨時支援呢。