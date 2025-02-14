我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節上牛排館 紐約老牌業者分享「不踩雷」點菜攻略

路透：習近平下周將與馬雲等企業領袖會談

陳冲引用聖經巴別塔故事評魯比歐：應在不同語言中力求溝通

記者朱漢崙/台北即時報導
美國國務卿魯比歐日前獲得中國外交部長王毅的一句贈言：好自為之，引發外界熱烈討論。（美聯社）
美國國務卿魯比歐日前獲得中國外交部長王毅的一句贈言：好自為之，引發外界熱烈討論。（美聯社）

曾任台灣閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲14日對美國現任國務卿M. Rubio（魯比歐）上任之後和中國的互動，在雙方用字遣詞上的差異所引發爭議的情況，他引用聖經中的巴別塔故事形容，耶和華當年不樂見人類有共同的語言，故意紊亂眾人口音，乃有各種不同語言出現。而魯比歐是虔誠的基督徒，應順應天命，在不同語言中力求溝通，也不必動輒牽拖陰謀論，自尋煩惱。

陳冲指出，M. Rubio是個有趣的人物，曾擔任聯邦參議員14年，立場鮮明，並多次成為北京反制的制裁對象。1月21日上任後，戮力從公，除走訪川普朝思暮想的巴拿馬運河外，也主動和中國外交部長王毅通了電話，事後雙方都發布新聞，氣氛友善成功，不過媒體哪壺不開提哪壺，焦點都集中在魯比歐獲得王毅的一句贈言：好自為之。

陳冲指出，熟稔中文的人，都明白「好自為之」有何涵義，用在什麼場合？事後西方媒體議論紛紛，1月30日魯比歐上熱門節目Megyn Kelly Show，這顯然是刻意安排，就花了不少時間解釋，中方在玩翻譯的把戲，他本人當場並沒有被教訓的感覺，言下之意，魯比歐有被耍陰的怨懟，因為當場翻譯並沒說出讓他有I felt was over the top的話，否則魯比歐一定會等同回敬（I would say the same to him）。

陳冲說，新總統上任後，雙方外長首次通話，既然「各說各話」，都說自個母語，在國際禮儀上就應自備翻譯，如不自備，想搭便車利用對方譯員，恐怕就要承擔聽不懂弦外之音的風險。在國際場合，強勢語言國家，常自以為是，認定對方理所當然要聽懂高級語言，無需假手翻譯。其實在正式場合，縱使精通外語者，也常攜帶譯員，除因術有專攻外，也可為本身預留思考或轉圜的空間，表現大國風範。何況時下AI翻譯功能強大，凸顯科技實力，掌握區區好自為之的精髓，何難之有？

在陳冲看來，個別使用各自母語，固然會有Lost in translation的問題，即使同一語言，也有不同意思解讀。他回憶20年前，他在報端專欄曾引用2004年經濟學人整理歐盟擴大為25會員國後，使用不同語言的誤會。其中縱然同是英文，英國人仍有許多弦外之音，可能與語調或習慣有關，造成誤解。例如英國人說by the way，一般理解是順便提起一件事，但很可能英國紳士的意思是：the primary purpose of our discussion is…。

陳冲也舉例，當英國腔說I accept your point of view，不要高興太早，這位老兄的本意也許是I disagree and I don't want to discuss it any further。另外，當話題接近尾聲，英國佬表示 I'll bear it in mind，也不要信以為真，很有可能這只是 I'll do nothing about it 禮貌的說法。

陳冲也提及魯王對話後，經濟學人當然不會閒著，1月28日那集就火速出刊一篇短文，以輕鬆語調，討論語言文化可能的誤會與落差。其中提到拜登平時偏好稱中國為競爭國（Competitor），不同於稱俄國為對手國（Opponent），措辭不僅緩和，而且在拉丁字源上，competition還有共同努力的意思，可惜譯為中文「競爭」，就多少有點零和意味，以致中方尤其是民間從不曾領情。再例如習近平稱某一單位為法寶，西方媒體常譯為magic weapon（神秘武器），則與原譯talisman就有些差距。此外，美方也對中方常將deterrence譯為威懾感到不安，常要強調此語沒有威脅的意味，雙方縱有些善意（if any）也都「譯意盡失」。

陳冲語重心長地指出，美國國務卿其實不必過分在意中英文的差異，會造成悶虧。兩岸分隔幾十年，同是中文，也有番茄西紅柿或馬鈴薯土豆的誤會。魯比歐是虔誠教徒，當熟知聖經中巴別塔（Babel Tower）的故事，耶和華當年不樂見人類有共同的語言，故意紊亂眾人口音，乃有各種不同語言出現。國務卿先生何不順應天命，在不同語言中力求溝通，也不必動輒牽拖陰謀論，自尋煩惱，咱國內有人以為談判一定要說外文，也許比較方便，但論用字精準還是委諸專業翻譯吧更何況數位時代，還有AI在旁伺候隨時支援呢。

魯比歐 國務卿 王毅

上一則

「讓美國再次健康」 川普簽行政令 優先關注兒童慢性病

延伸閱讀

美駐墨使館稱要加強聯盟抗中 中使館嗆美：買鏡子看看自己

美駐墨使館稱要加強聯盟抗中 中使館嗆美：買鏡子看看自己
國務卿專機飛到一半故障緊折返 換飛機前往慕尼黑會議

國務卿專機飛到一半故障緊折返 換飛機前往慕尼黑會議
川普外交再傳捷報 白俄釋放美國公民等3名被扣人士

川普外交再傳捷報 白俄釋放美國公民等3名被扣人士
川普先後與普亭、澤倫斯基通話 協商俄烏停戰

川普先後與普亭、澤倫斯基通話 協商俄烏停戰

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
主導聯邦政政府效率部的馬斯克10日推文，批評聯邦緊急救難署在上周繼續撥款紐約市府，提供收容無證客居住酒店(圖)的經費。(美聯社)

馬斯克轟FEMA付高級酒店5900萬安置無證客 國安部長挺裁撤

2025-02-11 05:11
川普總統對移民及海關執法局(ICE)逮捕和遣返無證客人數未如預期十分光火。圖為移民執法人員1月26日在芝加哥市逮捕無證客。(路透)

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

2025-02-09 05:39

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新