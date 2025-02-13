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美軍印太司令警告：解放軍恐以軍演掩護攻台 批中俄朝為麻煩三角

編譯徐榆涵／即時報導
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美國印太司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）上將13日警告，對台軍演很快就會成為掩飾攻台的「遮羞布」（fig leaf）。圖為2024年4月19日解放軍海軍第46艦隊軍演情形。(新華社)
美國印太司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）上將13日警告，對台軍演很快就會成為掩飾攻台的「遮羞布」（fig leaf）。圖為2024年4月19日解放軍海軍第46艦隊軍演情形。(新華社)

隨著解放軍在台灣周遭的軍演範圍持續擴大，美國印太司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）上將13日警告，對台軍演很快就會成為掩飾攻台的「遮羞布」（fig leaf）。

金融時報報導，巴帕羅在夏威夷檀香山防衛論壇表示，解放軍近年來在台灣周遭的活動明顯增加，使得愈加難以區分大規模軍演和實際的攻擊準備行動，稱目前已經「非常接近」這樣的情況，即每天都很有可能發生共軍軍演實際上是在遮掩作戰警訊。

他強調解放軍目前在台灣周遭的侵略性演習並不是所謂的演習，而是預演，他們在預演強制統一台灣。

巴帕羅談及中國、俄羅斯和北韓日益強化的合作時說，美國看到三方在各領域的協調，從轟炸機聯合巡邏突破美國防空識別區，到共享反衛星能力，再到從海床到天空的先進潛艦技術分享，稱此為「新興專制軸心」，並指這三國已形成一個「麻煩製造者三角」。

巴帕羅對中國日益增強的軍事活動表示擔憂，呼籲美方必須採取更快行動來彌補關鍵落差，像是增加五角大廈在印太地區的武器數量。

巴帕羅表示，美軍需要更緊急取得和部署不同類型的「無人系統」，稱人工智慧將是「關鍵工具」，能幫助美國改善有關台灣可能遭受攻擊的早期預警訊號。

此外，他也大力呼籲提高自主系統產量，部署在台灣海峽等有爭議的地區，創造出「地獄景象」（Hellscape），以阻止或挫敗中國入侵。

解放軍 五角大廈 北韓

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