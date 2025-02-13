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川普頻推翻美國一貫外交政策 WSJ：台灣愈來愈害怕被當籌碼

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川普頻推翻美國一貫外交政策 WSJ：台灣愈來愈害怕被當籌碼

編譯梁采蘩／即時報導
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華爾街日報報導，川普接連在加薩與烏克蘭問題上打破美國一貫的外交政策，讓人懷疑川普是否也會在台灣或其他熱點地區採取同樣顛覆性的策略。（路透）
華爾街日報報導，川普接連在加薩與烏克蘭問題上打破美國一貫的外交政策，讓人懷疑川普是否也會在台灣或其他熱點地區採取同樣顛覆性的策略。（路透）

華爾街日報報導，美國總統川普正改寫解決全球棘手衝突的既有模式——他提出與俄羅斯談判，以讓步換取解決俄烏戰爭。他還推動一項計畫，試圖將加薩全體居民重新安置，徹底粉碎巴勒斯坦建國的希望。

報導指出，川普對這兩個地區的構想，等於推翻美國數十年來的外交政策。他明確表示，針對這些看似永無止境的衝突，華府過去已嘗試過傳統解決方案，卻徹底失敗。

對川普來說，加薩與烏克蘭的情勢極為相似：數千人無辜喪生，城市化為廢墟，歷史恩怨驅動著無盡戰火。他對這兩地提出的解決方案在某些方面也如出一轍。

分析這兩場衝突的專家指出，川普的做法源自於他對自身說服力的高度自信，他渴望被視為能促成歷史性協議的和平締造者，以及喜歡將決定強加給較弱勢的國家，包括盟友。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）拉菲克哈里里中東計畫中心（Rafik Hariri Center and Middle East Programs）資深總監韋克士勒（William Wechsler）表示：「他在這兩個情境下想要的都是寧靜、和平、一紙協議，他希望減少美國的介入與風險。」

問題在於，川普是否會將這套模式運用到其他地方，例如台灣。報導指出，台灣愈來愈害怕，川普為了快速與北京達成貿易協議，可能會把這座民主島嶼當作談判籌碼。

美國的盟友與對手正密切關注川普對加薩和烏克蘭的構想。他們想知道，川普是否會在台灣或其他熱點地區採取同樣顛覆性的策略。

「如果中國懷疑美國是否會履行對台灣的承諾，那麼我們不但無法嚇阻中國，反而是在誘使並助長中國的行動，」前美國外交官、現任亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副總裁羅素（Daniel Russel） 表示。

目前台海緊張而和平的局面，建立在一系列協議、共識與長期運作的模式之上，這些規則主導兩岸關係，並經過數十年的微妙措辭與實力較量而形成。

川普在美國是否會介入台海衝突的問題上，大致遵循華府數十年來的「戰略模糊」政策。但他偶爾也會以交易用語來談論台灣。

「最關鍵的問題在於，川普是否認為與北京達成一項涵蓋台灣的『大交易』是可能的。」新美國安全中心（Center for a New American Security）執行長方丹（Richard Fontaine）表示，川普周圍的人幾乎沒人認為這是現實可行或值得考慮的選項。

「那將是非常顛覆傳統的做法。」方丹說。

川普 加薩 烏克蘭

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