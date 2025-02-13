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習近平不急著與川普通話 想先定調中美關係

編譯中心／綜合報導
中國國家主席習近平(右)並不急著與川普總統(左)通話，因為他的目標不僅限於芬太尼，而是要與川普為整個中美關係定下基調。圖為兩人2017年德國漢堡舉行的G-20峰會會面。(美聯社)
中國國家主席習近平(右)並不急著與川普總統(左)通話，因為他的目標不僅限於芬太尼，而是要與川普為整個中美關係定下基調。圖為兩人2017年德國漢堡舉行的G-20峰會會面。(美聯社)

美中關稅戰2月10日開打前，川普總統一度表示將與中國國家主席習近平通話，卻沒有實現。分析指出，習近平並不急著與川普通話，原因是他的目標不僅限於芬太尼(fentanyl)，而是要與川普為整個中美關係定下基調。

華爾街日報報導，習近平除了不著急與川普通話，也不急於與川普達成協議。在雙方都不著急下，美中雙方或許都在為新一輪對抗和可能的接觸做更充分的準備。

報導指出，外界關注，川普和習近平的電話為何遲遲未打？一個可能的解釋是，中國政府尚未拿出能進一步減少向美國出口芬太尼類物質的方案。川普認為，中國在似乎永無休止的美國芬太尼危機中，扮演推波助瀾的角色。

一名美國政府官員表示，如果川普和習近平下次通話能在芬太尼問題上取得實質進展，「關稅可能會暫停」。也就是說，目前尚無進展，這就是兩人還沒有通話，關稅也沒有叫停的原因。

報導提到，川普也曾向墨西哥、加拿大威脅加徵關稅，但這兩國領導人都提出了方案，讓加徵關稅暫緩了1個月。一名經常往來北京和華盛頓間的美企高階主管認為，中國應該主動提出徹底打擊芬太尼，「他們(中國)在『打擊』方面很有一套」。

但報導指出，目前中國政府相信，10%的額外關稅，中國還可以因應。諮詢機構數據顯示，中國輸美商品的平均稅率因此從2023年的約14.5%提高到24.5%，而中國企業已能很熟練地從他國轉運產品，以規避美國關稅。但中國領導層仍希望避免美國政府進一步提高關稅及實施出口管制。

川普 關稅 習近平

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