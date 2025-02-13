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川普上任後 美艦首度穿越台海 解放軍全程跟監

台灣新聞組／綜合12日電
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美國海軍驅逐艦強森號(USS Ralph Johnson)10日至12日自北向南通過台灣海峽。(圖／美國海軍)
美國海軍驅逐艦強森號(USS Ralph Johnson)10日至12日自北向南通過台灣海峽。(圖／美國海軍)

美軍飛彈驅逐艦強森號(USS Ralph Johnson, DDG 114)與海軍勘測船「鮑迪奇號」(USNS Bowditch)10日至12日通過台灣海峽，這是川普總統上月就任後首見。中共解放軍東部戰區批評美方行徑「傳遞錯誤信號、增加安全風險」，台國防部則表示，台海和平穩定影響區域及全球安全，認同友盟國家在台海自由航行。

美國海軍每月大約會穿越台灣海峽一次，偶爾會有盟國艦艇同行，上次美軍證實船艦航經台海是去年10月，當時美艦和一艘加拿大軍艦共同執行任務。時值美中關稅戰開打之際，解放軍罕見主動在美方公布前，由東部戰區新聞發言人李熹搶先發布聲明，聲稱堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定，對美艦船過航行動全程跟監警戒及有效應對處置，引人注目。

美軍印太司令部發言人柯默說，台灣海峽航道不屬於任何沿海國家領海，「在這條航道上，所有國家都享有公海航行與飛行自由，以及與這些權利相關的其他國際合法用途」。

中國外交部說，台灣問題不是什麼航行自由問題，是事關中國主權和領土完整的問題，「堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁威脅中國的主權和安全」；中國國台辦發言人朱鳳蓮說，美方應恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止向台獨勢力發出錯誤訊號。

「南華早報」報導，這是解放軍在川普回任美國總統後，首度追蹤美艦穿越台海。中共官媒環球時報援引軍事專家張軍社分析表示，與以往當天進、當天出行動相比，此次美艦行動時間更長，但從東部戰區在凌晨1時52分發布訊息來看，「這條消息是在美艦駛離台海後第一時間發布的」，他認為測量船參與其中是「新花樣」，從通過台海時間延長來判斷，測量船「具極強的海洋軍事情報搜集能力」。

台國防部發言人孫立方表示，維持台海地區和平穩定是印太國家共同願望，台方對於友盟國家維持區域和平努力樂觀其成及感謝，台方對於強化建軍備戰、維護國防安全責無旁貸，將持續提升戰力，也會全力以赴與友盟國家協同合作。

台國防部公布解放軍動態，12日偵獲解放軍戰機30架次、戰艦七艘及公務船一艘在台海周邊活動，其中23架次戰機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。對於解放軍連續兩天派出超過30架機艦出海擾台，台國防部情報次長室情研中心管制長羅正宇指出，解放軍結束春節節日戰備後陸續恢復常態訓練整備，近期在台方周邊海空活動會增加。

美媒新聞周刊報導，根據新加坡拉惹勒南國際關係學院專家許瑞麟維護的資料庫，去年美國有八次行經台海行動，其中五次有軍艦參與，三次是由P-8A海神式海上巡邏機執行。

解放軍 國防部 中共

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