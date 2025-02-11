川習再度貿易過招 但中國經過十年生聚已非吳下阿蒙

根據顧問公司估算，截至今年底，中國生產的晶片僅能滿足約30%的需求，仍遠低於原訂70%目標。（路透）

在中國一天的生活可能是這樣開始：從床上爬起來，拿起華為智慧手機瀏覽微信。然後駕著比亞迪（BYD）電動車 去火車站，再搭上國造高鐵飛速抵達目的地。中國自主設計的核能電廠、太陽能發電站及風機供應一切所需電力。

也就是說，從諸多方面來看，中國自給自足的努力已看到了成果，在美中緊張關係升溫的背景下，中國領導人習近平 為此推動多年。北京方面已向重點產業投入數千億美元，特別是在高階製造領域，同時敦促業者配合。

如今，中國不再依賴外國企業提供機器人和醫療設備，中國製的太陽能板也正取代部分對進口能源的需求。此外，中國電動車製造商成功發展，以及人工智慧（AI）新創企業DeepSeek的崛起，已引發外界對中國可能在某些尖端領域超越西方的疑慮。

在這些成就的背後，習近平也付出高昂的代價，大幅消耗了國家資源。根據華府的戰略與國際研究中心（CSIS）估算，截至2019年，中國每年在產業政策上的支出約為2500億美元。

道瓊社指出，大量資金被浪費在失敗的計畫上，特別是在先進半導體等領域，也凸顯中國產業政策所面臨的挑戰。

此外，龐大投資也在國際間引發問題。由於大量中國製的商品低價湧入海外市場，進一步加劇了貿易緊張。西方國家已採取行動，設法阻止先進晶片 流入中國，而中國在某些高價值製造領域日益壯大的主導地位，預料將成為貿易摩擦的新焦點，在美國總統川普對北京強力施壓，情勢可能更加惡化。

不過，北京認為，將大量資源投入高階製造業和科技領域，有助於提升國家安全，並降低西方施壓的影響。即使因此忽視了若干經濟問題，且加劇和西方的緊張關係，中國領導人顯然認為，冒上這些風險是值得的。

世界大型企業研究會(Conference Board) 中國中心負責人裴睿東（Alfredo Montufar-Helu）說：「中國是否能承擔這樣的成本？在中國政府看來，他們是被迫承擔這個成本。」

早在2015年，習近平正式提出「中國製造2025」計畫，展現自力更生的宏大願景。美方批評這計畫意在排擠外國企業，到了2019年，在美國壓力下，北京開始從官方報告中淡化處理「中國製造2025」，並表態願讓外國企業擴大參與中國供應鏈。不過，隨美中關係惡化，中國更加邁向自給自足。

據CSIS估算，「中國製造2025」中敲定的十大重點領域之一電動車，在相關產業支持的規模從2019年的150億美元激增至2023年超過450億美元。據中國乘用車協會統計，去年電動車與插電式混合動力車在中國乘用車銷售占比達到48%，總銷量接近1100萬輛。其中大多數電動車由中國本土品牌生產，像是比亞迪（BYD）與吉利。

政策制定者原本也提出，到2025年希望中國晶片需求能有七成由國內生產滿足。不過，根據顧問公司International Business Strategies估算，截至今年底，中國生產的晶片僅能滿足約30%的需求，仍遠低於目標。同時，中國海關數據顯示，去年晶片進口額接近4000億美元，凸顯中國在晶片自給自足方面仍面臨極大挑戰。

AI領域的新創企業DeepSeek崛起，提供令中國由國家政策主導相反的範例。這家公司並非源自政府實驗室，而是由一位創設避險基金的數學天才所建立。不少經濟學家認為，中國若能放寬對私營部門的監控，會更有助於推動經濟成長，並在對美國競爭中增強實力，同時避免由國家主導可能帶來的諸多負面影響。