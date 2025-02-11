美關稅劍指中國？中鋼鋁低價品 流入其他市場

總統川普表示將對所有進口鋼鋁加徵關稅，亞洲多國鋼鐵類股10日不支倒地。(路透)

紐約時報分析，川普政府10日對進口鋼鋁製品課徵25%新關稅 ，雖然所有美國盟友都受影響，但最主要目標還是美國長期以來的競爭對手：中國。報導指出，美國既有關稅政策已限制中國鋼鋁進口，使得便宜的中國鋼鋁產品大量流入其他市場。

今年1月間，美國市場鋼鐵供應排名前五大進口國依次為加拿大 、巴西、墨西哥 、南韓、德國；加拿大也是美國鋁進口最多的國家，大幅領先阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、中國等其他進口國。

中國並沒有直接出口大量鋁製品到美國，多任美國總統及商務部都對中國鋁製品開徵多項關稅，2024年7月，拜登總統將許多中國鋼鋁產品關稅調高到25%。

中國經濟疲軟，國內需求降低，前往加拿大、墨西哥等美國盟邦的低價鋼鋁出口量因此增加，加墨兩國生產的高價產品出口到美國數量也跟著增加。中國其他金屬出口則進入越南等發展中國家。

中國鋼鋁等金屬出口增加，已對美國業者與勞工工會造成衝擊。美國聯合鋼鐵工會(United Steelworkers of America)貿易顧問魏塞爾(Michael Wessel)說：「中國生產過度正在淹沒全球市場，傷害美國製造業者及勞工。」

報導指出，從1940年代以來，沒有任何國家在全球鋼鐵市場占有像今日中國一樣的龐大規模。美國在1940年代生產全球半數鋼鐵，不過占比已經下降到不到5%。

中國建築業連續多年使用大量鋼鐵，榮景結果導致14億人口的房屋不僅數量充足，還有空蕩蕩的公寓大樓足夠讓3億人口使用。房屋過剩使得房市崩跌，建築業景氣低迷，但中國工廠並沒有關閉，而是擴大出口到全球其他國家，過去幾年中國鋼鐵出口價格愈來愈低，全球市場價格也被波及走低。

報導指出，價格走低讓美國鋼鐵產業受到重挫，美國鋼鐵重鎮又位於具有重要政治影響力的選區。