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新聞周刊：2023年中國「間諜氣球」藏有美製偵監設備

編譯陳韻涵／綜合報導
2023年飛進美國領空的中國偵察氣球，曾引起美中兩國高度緊張，最後被拜登下令擊落。（美聯社）
2023年飛進美國領空的中國偵察氣球，曾引起美中兩國高度緊張，最後被拜登下令擊落。（美聯社）

美軍技術分析顯示，兩年前被擊落的中國間諜氣球運用美國科技， 可能可用來監視美國人。

新聞周刊(Newsweek)報導，中國的間諜氣球2023年從阿拉斯加飄進美國領空，後遭美軍戰機擊落，加劇美中緊張情勢。

美軍撿回氣球殘骸分析發現，間諜氣球至少包含五間美國公司的衛星通訊模組、感測器等科技，凸顯美國限制軍事科技出口到對手國家，如中國、俄羅斯和伊朗仍存在漏洞。

2023年飛越美國上空的中國偵察氣球鬧得沸沸揚揚，政府已提出一份75頁的調查報告...
2023年飛越美國上空的中國偵察氣球鬧得沸沸揚揚，政府已提出一份75頁的調查報告，指氣球內使用了五項美國的科技。（美聯社）

這也讓外界質疑在全球銷售相關設備的私人企業，難以控制終端用戶將兩用科技用於軍事或民生用途。

新聞周刊（Newsweek）檢查的一項中國專利描述一個通訊系統，該通訊系統完全使用美國企業的衛星收發器，該氣球在中國的控制者可用來通訊和回傳數據，且很容易網購取得。

匿名消息人士表示，中國的間諜氣球配備了可拍攝和收集情報數據的設備，另有空的置物架可裝載更多收集詳盡數據的滑翔機及其發射器。

新聞周刊記者引據航太研究報告指出，中國科學家已研發出可與氣球併用的滑翔機。

間諜氣球事件發生時的拜登政府表示，氣球是中國在數十個國家和地區推動的大規模監視計畫的一環。

消息人士指出，間諜氣球的技術與2022年授予中國科學院(CAS)空天信息創新研究院(Aerospace Information Innovation Research Institute)的專利符合，該研究所與中國的軍事及國防工業防禦基地有所關聯。

美國軍方花了兩年時間調查被射下來的中國偵察氣球，報告指裡面使用了五項美國科技，等...
美國軍方花了兩年時間調查被射下來的中國偵察氣球，報告指裡面使用了五項美國科技，等於是中國用美國科技偵察美國。（美聯社）

這項名為「高緯度氣球安全控制和定位恢復裝置與方法」的專利，包含一個短爆訊息模型(short burst messaging module)「Iridium 9602」，該模型由維吉尼亞州麥克林(McLean)的全球衛星通訊公司「銥星通訊」(Iridium Satellite Communications)製造，該公司距離中央情報局(CIA)總部不到五哩。

消息人士表示，研究人員分析中國間諜氣球殘骸發現，它具備虹膜通訊系統，以及其他四家美國公司和至少一間瑞士企業的技術。

一位聯邦情報單位離職員工說：「單靠一家中國公司無法供應足以涵蓋美國全境的人造衛星通訊。」

氣球 間諜 維吉尼亞州

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