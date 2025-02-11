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紐時：DeepSeek橫空出世 證明中國能培養人才

記者顏伶如／綜合報導
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紐時報導指出中國人工智慧(AI)新創公司DeepSeek靠著一群年輕工程師橫空出世顯示中國有能力孕育人才。(路透)
紐時報導指出中國人工智慧(AI)新創公司DeepSeek靠著一群年輕工程師橫空出世顯示中國有能力孕育人才。(路透)

紐約時報10日報導，中國雖然在科學、技術、工程及數學(science, technology, engineering and math，STEM)四大領域教育培養大量畢業生，卻不是以創新聞名，背後原因可能與文化、政治因素有關；中國人工智慧(AI)新創公司DeepSeek靠著一群年輕工程師橫空出世，則顯示中國有能力孕育人才。

即時通訊社媒平台Telegram創辦人度洛夫(Pavel Durov)上個月表示，中國校園的激烈競爭助長中國人工智慧領域的成就，「美國若不改革教育制度，科技領先地位恐怕要拱手讓給中國」。

報導指出，中國在科學、科技領域投入可觀的教育資源，但學生離開校園之後，還要克服嚴格的企業文化及共產黨難以預測的政策，因為中國國家主席習近平領導下，共產黨重視控制而不是經濟成長，對於影響力太大的科技企業不惜出手打壓。

DeepSeek卻有辦法避開層層壓力，部分原因可能與保持低調有關，創辦人強調致力追求人工智慧突破，不是要迅速致富。然而，DeepSeek的狀況能夠維持多久，仍有待觀察。

杜克大學(Duke University)電機系教授陳怡然(Yiran Chen)指出，中國有許多年輕、活力十足且優秀的研究員與工程師，從這個角度來看，中國與美國之間的教育並沒有太大的落差，「約束其實是來自其他方面」。

總部位於芝加哥的中國研究智庫「馬可波羅」(MacroPolo)創辦人馬暘(Damien Ma)說，中國教育制度常被批評過度注重考試，阻礙創造力與創新發展，中國擴大推廣AI教育其實並不均衡，也不是每項計畫都造就頂尖人才。然而，清華大學、北京大學等中國一流學府都是世界等級，許多DeepSeek員工都是這些學校出身。

雪梨科技大學(University of Technology Sydney)教授張越(Marina Zhang)指出，中國政府比西方國家更積極促進學術界與企業界合作，政府在研究計畫投入經費，鼓勵學界為全國人工智慧創新貢獻力量。

報導指出，政府參與也是中國科技創新面臨的最大潛在威脅之一。北京現在對AI產業另眼相看，不過2020年時，官方認為阿里巴巴(Alibaba)等大型企業難以掌控，科技業開始面臨數年打壓。DeepSeek創始人梁文鋒(Liang Wenfeng)原本從事投機交易，轉向投入AI領域就是因為中國對套利交易展開整頓。

DeepSeek一砲而紅之後，要求夠多中國企業效法DeepSeek模式的輿論聲浪開始出現。DeepSeek企業總部所在地的浙江省，黨部委員會在網上評論寫道應該要「相信年輕人才」，並且給予領先企業「更多創新資源調配權」。

DeepSeek 人工智慧 AI

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