我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最美小龍女58歲了 李若彤近照宛如少女 自爆到墳場發呆

洛杉磯大規模掃蕩無證客 可能在2月底展開

止痛、消炎、抗癌…美大量成藥依賴中國 恐因關稅戰短缺

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

川普總統向中國加徵的10%關稅已生效，其中多種美國民眾依賴的藥品皆受影響，包括止痛、消炎、抗癌、血液稀釋劑等，任何中斷都可能造成短缺或延誤，最終可能得靠印度進口。

國會山莊報(The Hill)報導，美國的處方藥和成藥很大一部分來自中國，其中處方藥的91%都是中國生產的學名藥。可及藥物協會(Association for Accessible Medicines，AAM)主席兼執行長墨菲(John Murphy)指出，中國是學名藥供應鏈裡關鍵起始原料和活性藥物成分(API)的主要供應國，「最終的填充和製造而言中國不再是主要國家，但稀有礦物和關鍵起始材料依然對供應鏈十分重要。」

美國醫藥供應鏈依賴中國一直是兩黨議員長期以來試圖解決的問題。2018年美中經濟與安全審查委員會便指出美國「嚴重依賴」中國藥品和原料；華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)2023年指出近年來中國進口的原料藥數量越來越大。

皮特森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)資深研究員德博勒(Monica de Bolle)表示美國製藥公司轉向其他業務，製藥廠也轉向生產更為複雜的藥物，其他藥物便仰賴進口；同時中國尋求提高藥品產能，市場主導地位不斷加強。

墨菲表示10%關稅將高度影響學名藥和類似供應鏈的商品成本，「我們在美國並沒有儲存大量的學名藥，它們的庫存非常即時變動，」而一些製造商可能發現生產學名藥沒有賺頭，進而導致藥品短缺。

分析師都警告關稅可能導致成本增加，並轉嫁給消費者；然而通膨削減法(IRA)中的一項關鍵條款，恐使得製藥商直接退出市場，而非漲價。該條款要求製藥商：若藥品漲價的速度超過通膨率時，其醫療補助計畫必須退款。製藥商可能因此認為無利可圖並放棄市場。

據美國藥典(United States Pharmacopeia)，2023年印度擁有50%的API原料藥主檔案(Drug Master File，DMF)，但德博勒說印度生產的種類仍不如中國。

供應鏈 印度 關稅

上一則

關USAID被批讓中俄得利 白宮：省錢也能節制中國

下一則

中國關稅報復衝擊鐵鏽帶各州 多為川普選區

延伸閱讀

新州州長暗示藏無證客 邊境沙皇要嚴查

新州州長暗示藏無證客 邊境沙皇要嚴查
NBA／泰托姆甩低潮投進絕殺球 塞爾蒂克賞鵜鶘5連敗

NBA／泰托姆甩低潮投進絕殺球 塞爾蒂克賞鵜鶘5連敗
新州州長州情咨文 呼籲教室禁用手機

新州州長州情咨文 呼籲教室禁用手機
NBA／確定漏判妨礙中籃 獨行俠輸得冤枉但不會上訴

NBA／確定漏判妨礙中籃 獨行俠輸得冤枉但不會上訴

熱門新聞

美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26
總統川普1月31日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（路透）

美加墨中將四敗俱傷？川普關稅先衝擊這些商品 智慧型手機首度受波及

2025-02-02 18:54
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

2025-02-09 02:30
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51
川普總統啟動貿易戰恐將導致全球其他國家彼此做生意，卻將美國排除在外。（美聯社）

川普貿易戰恐讓全球做生意「不理美國」最大改變在亞洲

2025-02-03 08:51

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心