止痛、消炎、抗癌…美大量成藥依賴中國 恐因關稅戰短缺

川普總統向中國加徵的10%關稅 已生效，其中多種美國民眾依賴的藥品皆受影響，包括止痛、消炎、抗癌、血液稀釋劑等，任何中斷都可能造成短缺或延誤，最終可能得靠印度 進口。

國會山莊報(The Hill)報導，美國的處方藥和成藥很大一部分來自中國，其中處方藥的91%都是中國生產的學名藥。可及藥物協會(Association for Accessible Medicines，AAM)主席兼執行長墨菲(John Murphy)指出，中國是學名藥供應鏈 裡關鍵起始原料和活性藥物成分(API)的主要供應國，「最終的填充和製造而言中國不再是主要國家，但稀有礦物和關鍵起始材料依然對供應鏈十分重要。」

美國醫藥供應鏈依賴中國一直是兩黨議員長期以來試圖解決的問題。2018年美中經濟與安全審查委員會便指出美國「嚴重依賴」中國藥品和原料；華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)2023年指出近年來中國進口的原料藥數量越來越大。

皮特森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)資深研究員德博勒(Monica de Bolle)表示美國製藥公司轉向其他業務，製藥廠也轉向生產更為複雜的藥物，其他藥物便仰賴進口；同時中國尋求提高藥品產能，市場主導地位不斷加強。

墨菲表示10%關稅將高度影響學名藥和類似供應鏈的商品成本，「我們在美國並沒有儲存大量的學名藥，它們的庫存非常即時變動，」而一些製造商可能發現生產學名藥沒有賺頭，進而導致藥品短缺。

分析師都警告關稅可能導致成本增加，並轉嫁給消費者；然而通膨削減法(IRA)中的一項關鍵條款，恐使得製藥商直接退出市場，而非漲價。該條款要求製藥商：若藥品漲價的速度超過通膨率時，其醫療補助計畫必須退款。製藥商可能因此認為無利可圖並放棄市場。

據美國藥典(United States Pharmacopeia)，2023年印度擁有50%的API原料藥主檔案(Drug Master File，DMF)，但德博勒說印度生產的種類仍不如中國。