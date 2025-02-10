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中國關稅報復衝擊鐵鏽帶各州 多為川普選區

記者顏伶如／綜合報導
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川普政府對中國進口商品加徵10%關稅之後，中國從10日起對進口自美國的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，原油、農業機械、大排量汽車、皮卡小卡車加徵10%關稅。北京祭出報復關稅讓某些美國製造業者變得不容易將產品出口到中國，因為對於中國企業來說購買成本已經提高。

時代雜誌(Time)分析，中國的報復關稅對北達科他州、印地安納州、俄亥俄州、肯塔基州、西維吉尼亞州等小型城鎮打擊尤其重大，根據華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)最新分析，其中不乏在2024年大選時大力支持川普總統的選區。美國出口煤礦近半數來自西維州。

研究報告主筆之一、布魯金斯資深研究員穆羅(Mark Muro)指出，世界兩大強權在國際舞台較勁，卻對地方出現了直接的衝擊效應。

貿易戰爆發後，休士頓、底特律等大城市受到影響的就業人數龐大，不過關稅帶來的最深刻打擊則在偏鄉社區，遭受波及的產業與地方經濟命脈息息相關。

「布魯金斯研究所」報告指出，以北達科他州薩金特郡(Sargent County)為例，雖然受到關稅影響的當地就業人口僅1600人，卻占全郡勞動市場的59%。受到衝擊工作雖然數量不多，卻對當地產業造成嚴重打擊的類似狀況，還出現在印第安納州吉布森郡(Gibson County)、俄亥俄州諾柏郡(Noble County)、德州艾瑞昂郡(Irion County)。

報告指出，受到中國報復關稅影響的所有工作當中，將近三分之二來自於2024年大選投票支持川普的選區。這與中國在2018年川普第一任執政期間推出的報復關稅形成明顯對比，當時中國推出關稅範圍較廣泛，不管紅州或藍州同樣受到衝擊。

「布魯金斯研究所」估計，這次中國報復關稅將影響美國40萬至70萬個工作機會，汽車製造商、石化公司、建築設備商等都包括在內。

研究報告主筆之一、布魯金斯研究員麥克斯姆(Rob Maxim)說，如果某間工廠必須縮編，對於地方就業狀況就可能造成重大打擊。

關稅 川普 俄亥俄州

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