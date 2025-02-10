關USAID被批讓中俄得利 白宮：省錢也能節制中國

川普總統要對聯邦政府機構大瘦身，包括裁撤多年歷史的國際開發總署USAID，有人擔心降低美國在國際影響力。(美聯社)

美國國際開發總署(US Agency for International Development, USAID)目前處境危如累卵；川普 總統使著勁要關閉該機構，說這樣可以省下聯邦經費。但專家警告，關閉USAID正中北京下懷，而川普說中國是美國利益的最大威脅。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普要解散USAID，可謂卯足了勁。他就職第一天就下令凍結幾乎一切援外計畫90天。川普的政府效率部(Department of Government Efficiency)首長馬斯克說，要把USAID「餵進碎木機」。到了6日消息傳出，政府打算把員工達1萬人的USAID，裁員到300人以下。

廢除USAID就讓數十億援外款項扣留不發，影響立竿見影：拯救人命的全球醫療計畫、早期預警系統、糧食安全計畫，為之終結。

新澤西州 選出的聯邦參議員金安迪(Andy Kim)指出，此外還造出真空，讓其他國家可以介入。金安迪表示，川普的動作削弱美國的領導地位、影響力，而這個時候，美國正面臨嚴重的國家安全威脅；川普打開大門，供美國的競爭國及敵國通行。

那些國家裡首先便是中國，中國長期以來一直透過巨額投資，在開發中國家培養影響力。許多專家表示，中國勢必由於美國退出世界舞台而收割好處。

白宮發言人凱利(Anna Kelly)表示，總統是查出不符美國優先 施政的浪費開支，同時還節制中國的海外影響力。

布魯金斯研究院高級學人殷格蘭(George Ingram)表示，USAID不僅有利其他國家，還服務美國利益，有助於發展市場，讓美國進行貿易，幫忙一些國家更為穩定，防止全球移民，預防美國被捲進海外衝突。

國際氣候與安全軍事委員會(IMCCS)秘書長古德曼(Sherri Goodman)表示，自USAID成立幾十年來，它一直出力厚實美國的影響力。抽走這些援助便造出「權力真空」、將「大禮」送給中國，尤其近些年來，中國在「全球南方」(Global South)有所成長。