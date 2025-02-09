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川普喊對台晶片課關稅 加州共和黨主席：是談判手段

中央社／舊金山8日專電
加州共和黨主席派特森受訪時表示，針對半導體課徵關稅議題，她表示，這是川普總統談判過程的手段之一。（中央社）
加州共和黨主席派特森受訪時表示，針對半導體課徵關稅議題，她表示，這是川普總統談判過程的手段之一。（中央社）

加州共和黨主席派特森今天在舊金山灣區台灣商會年會演說指出，川普第二任期，美台關係將有全新時代。針對川普可能對台灣晶片課徵100%關稅，她說，川普會用盡各種方式確保美國地位，關稅也是談判的一種手段。

影片來源：中央社

派特森（Jessica Millan Patterson）2019年當選加州共和黨主席，成為首位擔任此要職的千禧世代及拉丁裔女性，她上任時，共和黨在加州為第三大黨，在她任內，加州共和黨登記選民增加了100萬人。今天現場，有不少支持共和黨的台裔美國人出席。

一席俐落套裝亮相，派特森以「川普政府下的美台關係前景」為題發表演說。她表示，隨著美國進入川普第二任期，「我們與台灣人民間長久且深厚的關係將迎來全新的時代」。

她演說強調，美國將持續與台灣這個亞洲深具活力的民主國家維持友好關係。

她說，川普第一任期已展現出對美台關係的重視，派遣官員訪台、對台軍售，雖然她不會搶在川普之前對他的第二任期優先事項發表評論，但美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾表示，川普將延續第一任期做法，「那就是繼續支持台灣」。

派特森並指出，安全合作外，台灣是美國及加州極為重要的經濟夥伴。美國自台灣進口科技和設備產品，台灣是全球高科技產業的領導者，半導體晶片產量居世界之冠。

派特森發表演說的時間點正值川普政府可能對台灣半導體課徵100%關稅之際。

針對關稅議題，中央社記者在場外提問是否能有溝通管道及空間，派特森表示，川普必然會運用所有可行工具，確保美國處於最強而有力的地位，她再次強調，不會搶在川普之前對他的任何決策發表意見，「但這確實是他談判過程中使用的手段之一」。

她說，美國政府要讓製造業全面回流，將製造業工作機會帶回美國，這是重要任務。

派特森表示，川普很不一樣的地方是他的不可預測性，他是「交易的藝術」（Trump: The Art of the Deal）這本書的作者，讓人摸不透是他的策略；儘管盧比歐曾表示，川普在台灣議題上會延續第一任期的做法，但最終的決策者仍是川普。

加州共和黨主席派特森在舊金山灣區台灣商會年會演說，她表示川普第二任期，美台關係將...
加州共和黨主席派特森在舊金山灣區台灣商會年會演說，她表示川普第二任期，美台關係將有全新時代。（中央社）

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