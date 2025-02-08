我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

四川宜賓山崩「58秒埋村」救援者沒工具也要挖 村民挖到滿手血

中對美報復關稅明生效 韓媒：美中持續對抗「恐衝突升級」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國對美國的報復性關稅10日起生效。（美聯社）
中國對美國的報復性關稅10日起生效。（美聯社）

中國對美國的報復性關稅10日起即將生效，屆時將對部分美國進口產品加徵10％至15％關稅，截至目前雙方的關稅之舉尚無延遲跡象，南韓媒體NEWS1報導指出，如果中國持續對美國商品加徵關稅，貿易衝突恐怕會升級。

NEWS1指出，在中國對美新關稅生效前一天的9日，情況仍未出現任何變化。如果中國繼續對美國產品加徵關稅，中美貿易戰衝突將進一步升級。

NEWS1描述，中國僅針對部分美國產品，而非全部，實施報復關稅，4日宣布將在10日生效，給予大約一周寬限期，這被解讀為中國更著重與美國進行幕後談判，而非採取報復措施。

然而，自4日以來，無論是美國或中國都未出現積極對話動向。中國曾多次透過官方媒體和其他管道表示「談判的大門是敞開的」，但沒有進一步公開表態。

儘管川普曾在3日對中國加徵關稅前一天表示，「可能在未來24小時內（與中國國家主席習近平）通話」，但最後不了了之。

與川普第一任期相比，中國對美國貿易的依賴度降低，且經濟結構得到改善。因此，有分析認為，中國在與美國的貿易談判一改急躁態度，決心不再被川普左右。

另一方面，川普7日無預警宣布祭出「對等關稅」，相關措施將適用於所有國家，估計將於10日、11日正式出台。

道瓊子公司「市場觀察」（MarketWatch）網站報導，川普可能鎖定對美享有較大貿易逆差的國家，潛在目標包括中國、印度和台灣等美國貿易夥伴。盟友南韓也可能受影響。

NEWS1稱，長期與中國交鋒後，川普將注意力轉向其他地方，擴大對各國的戰線，預告了真正的關稅戰正式開打。

關稅 川普 南韓

上一則

拿政府數據餵AI？馬斯克爆瘦身聯邦終極目標：機器取代人力

延伸閱讀

川普預告開徵「對等關稅」 中國、印度、台灣可能中槍

川普預告開徵「對等關稅」 中國、印度、台灣可能中槍
川普會見首相石破茂 日允對美投資增至1兆美元

川普會見首相石破茂 日允對美投資增至1兆美元
社論／川普已萬箭齊發 民主黨仍無方向

社論／川普已萬箭齊發 民主黨仍無方向
對台晶片徵關稅？專家：川普在給暗示 另有真正目的

對台晶片徵關稅？專家：川普在給暗示 另有真正目的

熱門新聞

川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
總統川普1月31日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（路透）

美加墨中將四敗俱傷？川普關稅先衝擊這些商品 智慧型手機首度受波及

2025-02-02 18:54
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深
張蘭、汪小菲抖音帳號全被封 官方批「無底線搏流量」

張蘭、汪小菲抖音帳號全被封 官方批「無底線搏流量」