中對美報復關稅明生效 韓媒：美中持續對抗「恐衝突升級」

中國對美國的報復性關稅10日起生效。（美聯社）

中國對美國的報復性關稅 10日起即將生效，屆時將對部分美國進口產品加徵10％至15％關稅，截至目前雙方的關稅之舉尚無延遲跡象，南韓 媒體NEWS1報導指出，如果中國持續對美國商品加徵關稅，貿易衝突恐怕會升級。

NEWS1指出，在中國對美新關稅生效前一天的9日，情況仍未出現任何變化。如果中國繼續對美國產品加徵關稅，中美貿易戰衝突將進一步升級。

NEWS1描述，中國僅針對部分美國產品，而非全部，實施報復關稅，4日宣布將在10日生效，給予大約一周寬限期，這被解讀為中國更著重與美國進行幕後談判，而非採取報復措施。

然而，自4日以來，無論是美國或中國都未出現積極對話動向。中國曾多次透過官方媒體和其他管道表示「談判的大門是敞開的」，但沒有進一步公開表態。

儘管川普 曾在3日對中國加徵關稅前一天表示，「可能在未來24小時內（與中國國家主席習近平）通話」，但最後不了了之。

與川普第一任期相比，中國對美國貿易的依賴度降低，且經濟結構得到改善。因此，有分析認為，中國在與美國的貿易談判一改急躁態度，決心不再被川普左右。

另一方面，川普7日無預警宣布祭出「對等關稅」，相關措施將適用於所有國家，估計將於10日、11日正式出台。

道瓊子公司「市場觀察」（MarketWatch）網站報導，川普可能鎖定對美享有較大貿易逆差的國家，潛在目標包括中國、印度和台灣等美國貿易夥伴。盟友南韓也可能受影響。

NEWS1稱，長期與中國交鋒後，川普將注意力轉向其他地方，擴大對各國的戰線，預告了真正的關稅戰正式開打。