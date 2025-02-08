我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德媒：馬斯克表示無意收購TikTok

社論／川普已萬箭齊發 民主黨仍無方向

美日元首望和平解決兩岸問題 挺台有意義參與國際組織

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）與來訪的日本首相石破茂會談。（美聯社）
美國總統川普（右）與來訪的日本首相石破茂會談。（美聯社）

美國總統川普7日在華盛頓首次會晤日本首相石破茂，兩國領導人在聯合聲明中強烈反對中國試圖改變東海現狀，並反對中國在南海的非法海洋主張、軍事化行動及威脅挑釁活動。川普和石破茂還強調維護台海和平穩定的重要性，並支持台灣有意義地參與國際組織。

美國之音報導，川普和石破茂在聯合聲明中強調美日安全合作，承諾加強防衛支持和軍事合作，推動半導體與人工智慧發展，強化供應鏈安全，支持出口管制，推動公平貿易，並重申繼續合作，以實現自由開放的印太。

川普和石破茂強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性，這是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。他們鼓勵和平解決兩岸問題，反對任何試圖以武力或脅迫單方面改變現狀的行為，兩國領導人還表示支持台灣有意義地參與國際組織。

川普和石破茂作為美日領導人，打算推動志同道合國家之間的多層次合作，包括日本-澳大利亞-印度-美國（Quad）、日本-美國-大韓民國（ROK）、日本-美國-澳洲、日本-美國-菲律賓。通過這些關係，美國、日本與志同道合的夥伴可以在該地區提供高品質基礎設施投資，包括在第三國部署開放式無線接入網。

此外，川普和石破茂都對北韓核與導彈項目表示嚴重關切，強調必須解決這一問題，重申堅定致力於北韓徹底無核化，遏阻和打擊北韓的惡意網路活動，以及北韓與俄羅斯日益加強的軍事合作。兩國還肯定美日韓三邊夥伴關係在應對北韓和維護地區和平與繁榮方面的重要性。

石破茂 川普 日本

上一則

聯邦法官阻馬斯克DOGE存取財政部資料 下載副本立即銷毀

下一則

下場總統大選前哨戰？川普裁聯邦雇員 影響維州州長選舉

延伸閱讀

意在激怒川普？時代雜誌封面刊登馬斯克坐白宮辦公桌

意在激怒川普？時代雜誌封面刊登馬斯克坐白宮辦公桌
稀土換援助？川普喊話烏國「平等回報」 德國總理轟：自私自利

稀土換援助？川普喊話烏國「平等回報」 德國總理轟：自私自利
川普又放話 下周將對多國開徵「對等關稅」

川普又放話 下周將對多國開徵「對等關稅」
關稅措施未定 川普恢復800元以下包裹免稅

關稅措施未定 川普恢復800元以下包裹免稅

熱門新聞

川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
總統川普1月31日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（路透）

美加墨中將四敗俱傷？川普關稅先衝擊這些商品 智慧型手機首度受波及

2025-02-02 18:54
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
華人赴美不想做餐館店員 過來人曝轉行經歷：很好賺

華人赴美不想做餐館店員 過來人曝轉行經歷：很好賺
蛇年4星座運勢起飛 金牛貴人運極旺、他可望晉升管理階級

蛇年4星座運勢起飛 金牛貴人運極旺、他可望晉升管理階級
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」