美日元首望和平解決兩岸問題 挺台有意義參與國際組織

美國總統川普（右）與來訪的日本首相石破茂會談。（美聯社）

美國總統川普 7日在華盛頓首次會晤日本 首相石破茂 ，兩國領導人在聯合聲明中強烈反對中國試圖改變東海現狀，並反對中國在南海的非法海洋主張、軍事化行動及威脅挑釁活動。川普和石破茂還強調維護台海和平穩定的重要性，並支持台灣有意義地參與國際組織。

美國之音報導，川普和石破茂在聯合聲明中強調美日安全合作，承諾加強防衛支持和軍事合作，推動半導體與人工智慧發展，強化供應鏈安全，支持出口管制，推動公平貿易，並重申繼續合作，以實現自由開放的印太。

川普和石破茂強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性，這是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。他們鼓勵和平解決兩岸問題，反對任何試圖以武力或脅迫單方面改變現狀的行為，兩國領導人還表示支持台灣有意義地參與國際組織。

川普和石破茂作為美日領導人，打算推動志同道合國家之間的多層次合作，包括日本-澳大利亞-印度-美國（Quad）、日本-美國-大韓民國（ROK）、日本-美國-澳洲、日本-美國-菲律賓。通過這些關係，美國、日本與志同道合的夥伴可以在該地區提供高品質基礎設施投資，包括在第三國部署開放式無線接入網。

此外，川普和石破茂都對北韓核與導彈項目表示嚴重關切，強調必須解決這一問題，重申堅定致力於北韓徹底無核化，遏阻和打擊北韓的惡意網路活動，以及北韓與俄羅斯日益加強的軍事合作。兩國還肯定美日韓三邊夥伴關係在應對北韓和維護地區和平與繁榮方面的重要性。