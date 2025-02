川普重手整飭USAID 傳中方已有動作 分析師警告：對中讓出勢力範圍

美國總統川普 二度入主白宮後,著手大力打擊聯邦政府機構,授權億萬富豪馬斯克掌管政府效率部(DOGE)極力削減政府開支,又以美國國際發展署(USAID)受到最大衝擊。分析師表示,川普政府關閉USAID已經對全世界的人道援助與發展計畫造成了災難性後果,還向美國的主要對手、即中國讓出勢力範圍。

衛報7日報導,川普的計畫涉及將USAID併入國務院 ,減少員工數量,讓支出配合自己的優先事項。然而,分析師表示,此舉不利於一個關鍵優先目標,即遏制陸方。

美國智庫外交關係協會(CFR)的全球衛生資深研究員黃彥忠教授表示,「在中國經濟表現得不是很好的時候,美國卻輕易提供中國擴大影響力的絕佳機會。川普的正在做的事情,基本上就是為中國提供一個絕佳的機會,反思、更新軟實力計畫與回到跨全球領導地位的軌道」。

衛報指出,美中的持續競爭已經主導了全球動態,一個關鍵戰場就在發展領域,華府與美方盟邦則與北京在全球南方爭奪影響力,而不只一位分析師將關閉USAID描述為「自我造成的傷口」。

中國政府2018年成立了國家國際發展合作署(China Aid),儘管運作方式與美USAID不同,更注重貸款和能見度高的基礎設施計畫,而不是與當地組織合作,但都用有類似的目標,即傳播各自政府的軟實力和影響力。

中國的國際發展合作署特別關注太平洋地區,而美國、澳洲 和其他盟邦一直在試圖反制陸方努力與位於該地區戰略要地的小國簽訂安全協議。亞太發展、外交與防務對話(AP4D)執行理事康利.泰勒(Melissa Conley Tyler)表示,她知道至少一個經證實的案例,中方的國際發展合作署已經插手,提供USAID撤走的經費。

中國國際發展合作署目前任何新的支援主要是拯救USAID放棄的計畫,就像太平洋地區的前述案例。但康利.泰勒表示,將來可能會改變,「我對中國作為發展行為體最大的憂慮在於,在其工作的國家常常侵蝕良好治理和問責方式。我不介意任何國家成為發展方,這是一件很棒的事情,但中國進行援助的方式可能會產生某種貪腐效應」。

康利.泰勒還說,USAID暫停的衝擊比正在報導的內容要糟糕得多,因為許多計畫工作人員都在盼望,如果他們保持沉默,經費或許會在90天結束時恢復。但即使如此,信任基本上已經沒了,「如果美國援助反覆無常,不區別盟邦和對手,可以只因一時的政治興致制而斷掉,誰會允許自己變得依賴美國的援助?」

“Sudden suspension of aid funding a ‘perfect opportunity’ for Beijing to fill the gap and grow its own soft power“



[US cedes ground to China with ‘self-inflicted wound’ of USAid shutdown, analysts say | China | The Guardian] https://t.co/MbeKQDowtd