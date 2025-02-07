觀察站／美台互動仍保持「擦邊球」 川普尚未出招

美國在台協會(AIT)主席出缺未補，川普 總統的國安官員在就職典禮前後與台方代表私下見面，既反映川普政府的非典型領導風格，也反映了美台互動的慣例，以及美中台關係的敏感。

川普上台後，急欲以「美國優先」與利益來定義各項對外關係與政策，包含美中關係；台灣議題並未成為川普放大鏡的聚光點。

政治任命的AIT主席羅森柏格隨拜登政府一起下台，川普政府還沒決定好新主席人選，過去幾個月來都是只聞樓梯響，不見人下來；這點，與多數政治任命職務目前都是官員代理的狀態一致，不能拿來推斷台美關係的品質。

另一方面，台灣立法院長韓國瑜率慶賀團訪美期間，與新國防部長赫塞斯 短暫互動，算上與新任國務卿魯比歐緣慳一面，拿到這兩場活動的門票都必須給外交第一線人員肯定。

魯比歐也好，赫塞斯也罷，當他們有機會與台灣代表互動，都還未走馬上任，還不具備正式的官員身分；與2020年初，時任準副總統賴清德 到華府參加國家祈禱早餐會，與時任川普總統等一眾美國官員同場與會一樣，都是在美台非官方關係的架構下的「擦邊球」。

從目前顯示的訊息來看，川普並未對美台互動採取新作法，也沒有刻意打壓或淡化與台灣的往來，台方官員在建立對華府溝通管道時，預料將維持一貫低調原則。

必須更加謹慎的是，川普交易性格強且急著在各項領域達成暫時性成果，以回應支持者的期待；接下來的川普不是沒有機會打「台灣牌」，或要求與台灣交易，屆時賴清德政府要如何應對，是台美關係更是台美中關係的重重考驗。