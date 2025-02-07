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AIT主席羅森柏格已卸職 接任者未明

記者陳熙文／華盛頓報導
美國在台協會(AIT)主席羅森柏格在川普總統今年1月20日宣誓就職隔天，就卸任AIT主席職務。(本報資料照)
美國在台協會(AIT)主席羅森柏格在川普總統今年1月20日宣誓就職隔天，就卸任AIT主席職務。(本報資料照)

美國在台協會(AIT)執行理事藍鶯(Ingrid Larson)6日證實，AIT主席羅森柏格(Laura Rosenberger)已在上個月21日結束任期。

羅森柏格近日被發現在AIT的官方網頁上，已被列入前AIT主席，任期為2023年至2025年；同時，AIT主席的官方X帳號已經看不到羅森柏格的頭像及名字。

藍鶯6日指出，羅森柏格已在1月21日結束AIT主席的任期；她並表示，AIT主席是由AIT董事會任命，人選由美國國務院推薦。

川普總統於1月20日宣誓就職，羅森柏格在川普就職的隔天就卸任AIT主席的職務。

羅森柏格自2023年3月接任AIT主席，曾在國務院及國安會擔任多項職務，包括白宮國安會中國與韓國事務主任、國安會中國與台灣事務資深主任，也曾在前國務卿布林肯(Antony Blinken)擔任副國務卿時，出任其幕僚長。

不過，由於羅森柏格的經歷極具民主黨的色彩，有涉外人士在川普當選總統之後就評估AIT主席有換人的可能；此外，涉外人士也指出，羅森柏格自請辭職的可能性很大。

過往AIT主席多由資深外交官退休後轉任，但羅森柏格不但外交歷練豐富，更正值不惑之年，且非常熟悉印太事務。

羅森柏格接任AIT主席後，行事作風高調且友善，2023年首度訪台就與時任AIT處長孫曉雅一同逛台北的饒河夜市；羅森柏格每次訪台也都與媒體座談，對媒體的各式提問幾乎有問必答。

另外，過去AIT主席訪台並不頻繁；參考台灣外交部公開資訊，2006年上任的前AIT主席薄瑞光(Raymond Burghardt)任期長達10年，但任內僅訪台六次；2016年上任的前AIT主席莫健(James Moriarty)任期六年多，任內則訪台八次。

羅森柏格上任後，分別在2023年4月18日、6月5日、10月15日，以及2024年的1月14日、3月31日和5月15日訪台，不到兩年的任期中至少六次訪問台灣。

AIT 川普 國務院

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