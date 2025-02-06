我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價瘋漲 除了禽流感還有另一個原因

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

學者：美中關稅戰 特斯拉等美企恐淪中國談判籌碼

中央社台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
有學者指出，美國對中國商品加徵關稅後，美國科技巨頭可能成為中國的談判籌碼，連特斯拉（Tesla）也不能排除。（歐新社）
有學者指出，美國對中國商品加徵關稅後，美國科技巨頭可能成為中國的談判籌碼，連特斯拉（Tesla）也不能排除。（歐新社）

美中關稅戰爆發，中國立即宣布對谷歌（Google）反壟斷調查，英特爾（Intel）、蘋果（Apple）也傳出可能成為中國調查對象。學者指出，美國對中國商品加徵關稅後，美國科技巨頭可能成為中國的談判籌碼，連特斯拉（Tesla）也不能排除。

自由亞洲電台報導，前瑞銀集團首席經濟學家馬格諾斯（George Magnus）表示，隨著美國對中國商品加徵關稅，如果美中關稅戰最後形成針鋒相對的貿易限制措施，中國的選項將更有限，因為中國從美國進口的商品，遠少於美國從中國進口的商品。

馬格諾斯指出，這意味著，中國在選項有限的情況下，可能會直接對美國企業採取措施，同時利用出口管制達成目的，這代表美國科技巨頭屆時可能成為中國的談判籌碼，而中國目前正在試探這條路。

馬格諾斯直指，其中一個關鍵問題是，中國未來是否會把特斯拉也擺上談判桌。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國際經濟專家華特斯（Riley Walters）也表示，中國顯然願意對美國進行「無差別報復」。這意味著，美國任何行業的企業和高階主管現在都可能成為目標，因為中國正試圖對美國的貿易行動進行反制。

華特斯並指出，中國可能早已考慮針對美國大型科技企業採取措施，以保護中國企業免受競爭影響。而美國近期宣布對中國商品加徵關稅，只是為中國採取行動提供了一個「合適的藉口」。

他認為，中國這一系列舉動，將削弱跨國企業對中國市場的信心，並加劇美中經濟脫鉤的風險。

馬格諾斯也表示，北京採取的措施進一步加劇了外國企業在中國的困境。而美中經濟脫鉤正在加速，雙方正在減少在關鍵技術和供應鏈上的相互依賴，全球貿易和投資活動正趨向各以美中為核心的不同貿易集團。

關稅 特斯拉 投資

上一則

普亭會川普 準備工作已進入後期 可能2月或3月會面

下一則

接管加薩走廊 川普：「開發計畫」不需投入美國軍人

延伸閱讀

美對中關稅10% 知名空頭說不夠 對歐也應下重手

美對中關稅10% 知名空頭說不夠 對歐也應下重手
馬斯克曾喊「預期營收達10兆美元」 特斯拉增聘工程師傳將量產機器人

馬斯克曾喊「預期營收達10兆美元」 特斯拉增聘工程師傳將量產機器人
中國車市價格戰 2025年繼續打 估比去年更慘烈

中國車市價格戰 2025年繼續打 估比去年更慘烈
複製特斯拉？豐田砸6.88億在上海蓋LEXUS電動車廠

複製特斯拉？豐田砸6.88億在上海蓋LEXUS電動車廠

熱門新聞

美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53
總統川普。（歐新社）

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

2025-01-31 07:20
總統川普1月31日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（路透）

美加墨中將四敗俱傷？川普關稅先衝擊這些商品 智慧型手機首度受波及

2025-02-02 18:54

超人氣

更多 >
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看

劉詩詩、竇驍主演古裝懸疑「掌心」 五大亮點一次看
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了