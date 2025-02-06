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TikTok當談判籌碼？傳中國寧結束美國營運也不賣

記者顏伶如／綜合報導
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TikTok在美國市場是禁是賣，目前傳出決定權在北京的母公司「字節跳動」，但中方遲未准允展開出賣談判。(路透)
TikTok在美國市場是禁是賣，目前傳出決定權在北京的母公司「字節跳動」，但中方遲未准允展開出賣談判。(路透)

華盛頓郵報5日報導，知情人士說，川普總統希望TikTok賣給美國企業的協議盡快達成，但TikTok母公司字節跳動科技(ByteDance)卻對協商放慢腳步，因為還沒等到中國政府點頭同意；分析師則指出，跡象顯示北京方面採取強硬立場的可能性愈來愈高，寧可讓TikTok結束美國營運也不出售，放手一搏等待跟川普政府來場「大交易」(grand deal)，逼迫美方在貿易、科技政策等方面做出更多讓步。

美中貿易戰本周氣氛山雨欲來，川普援引緊急經濟權限對中國進口商品加徵關稅，北京也祭出報復關稅並限制使用於高科技產品的礦產出口，對谷歌(Google)展開反托拉斯調查。川普說過要「拯救TikTok」的承諾，恐將因此破功。

專門研究中國科技企業的投資分析師馬睿(Rui Ma)指出，北京採取勇於對抗川普、保護本土產品的態度，將受到中國民眾較多肯定。她說，或許TikTok是一間價值數十億的公司，但終究還是大衛對抗歌利亞(David versus the Goliath)的以小勝大故事，美國就是歌利亞。

拜登總統2024年簽署兩黨支持通過的TikTok禁令，要求字節跳動為TikTok尋找美國新東家，否則2025年1月19日TikTok便將遭到禁用。TikTok在期限之前訴請最高法院介入，但大法官裁定維持禁令。川普1月20日就職當天簽署行政命令，指示司法部暫緩實施TikTok禁令75天，以便有時間尋找解套之道。

某些地緣政治觀察家說，美中兩大強權針對關稅、貿易展開磋商時，TikTok可能成為談判籌碼。

中國官員不願在沒有取得重大進展之前就讓川普白白獲勝，例如美方承諾降低關稅、放寬晶片限制等。川普第一任執政的最後一年曾經企圖封殺TikTok，這段往事讓中國官員記憶猶新，對川普政府缺乏信任。

對字節跳動來說，停止美國服務不會重挫生意，出售反而會製造競爭新對手。

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