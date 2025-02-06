美國郵政一度停收中港小額包裹 香港捲貿易戰？

美國郵政4日公告，自即日起暫停接受來自中國和香港郵政的入境國際包裹，直至另行通知為止。但未過多久，美國郵政又收回公告，郵寄接收恢復正常，未多做解說。(路透)

美國郵政總局(USPS)4日晚間宣布暫停接受來自中國和香港 地區的小包裹，外界揣測與中美關稅 戰有關，但郵政總局5日改口，恢復接收中國和香港寄來的小包裹。

郵政總局5日發出簡單聲明表示，該局和美國海關與邊境保護局(CBP)密切合作，就向中國加徵的新關稅實施有效徵收機制，確保包裹遞送所受的干擾降到最低。

路透報導，中國電商 平台每天寄送數百萬個小包裹到美國，若美方停收這些中國包裹，將重創中國電商的營收和競爭力。

川普總統對中國商品加徵10%關稅4日生效，首度涵蓋香港貨品；中國同步實施一系列報復行動，包含對部分美國商品開徵10%至15%關稅。

前年美國從香港的進口總額逾41億元，如再徵10%關稅，香港產品將面對約4.1億元額外關稅。

貿易戰預計持續，香港將蒙受一定程度的經濟損失，直接影響香港「獨立關稅區」待遇。

彭博報導，此前川普取消了一項「最低限度」(de minimis)免稅政策。以往價值低於800元的小包裹進入美國免稅，中國Temu和Shein等電商巨頭利用這項優惠，將商品直接銷往美國。

CBP數據顯示，去年約有價值13.6億元的貨物利用「最低限度」免稅政策寄到美國，比前年成長36%。

從中國寄來美國的小型包裹內容五花八門，包括多種違禁品，跨境郵寄小型包裹的數量，近年爆增，主要來自「拼多多」與「希音」的網購貨品，都取避稅捷徑。圖為芝加哥海關官員去年2月展示所查扣來自中國的違禁商品。(美聯社)

路透報導，不少毒販濫用此漏洞，將芬太尼及其製毒化學品輸往美國。

香港付貨人委員會主席林宣武說，近年很多中國出口電商產品經內地或香港郵政處理後再轉送世界各地，相關措施將嚴重影響電商平台。

貨運商和零售商因應川普關稅新政策感到困惑之際，國際主要貨運商承諾將維持寄送服務，但提醒低價包裹運送可能出現中斷情況，而聯邦快遞(FedEx)目前暫停海外貨物的退款保證。

跨境商務數據服務商「颶風貿易」(Hurricane Commerce)共同創辦人帕爾默(Martin Palmer)說：「我們此刻像無頭蒼蠅亂竄，試圖猜測當局的下一步，希望在兩周內恢復正常。」